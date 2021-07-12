/640333/نشرة-أخبار-الزمالك-اليوم-الأثنين-بيان-ناري-من-مجلس-لبيب-على-اتحاد-الكرة-وتصريحات-مثيرة-من-المتحدث-الرسمي-وشيكابالا-بجانب-أيمن-يونس-على-البحر

شهد نادي الزمالك اليوم العديد من الأخبار والأحداث لعل أهمها بيان القلعة البيضاء برفض خوض منافسات كأس مصر بسبب التعديلات الجديدة على جدول الموسم ، بالإضافة للتصريحات النارية من المتحدث الرسمي ويرصد دوت الخليج نشرة أخبار الفارس الأبيض.

بيان ناري من الزمالك على اتحاد الكرة

جاء بيان النادي كالتالي:

أكد حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك حرصه على نجاح المسابقات المحلية.

أضاف لبيب أن مجلس الإدارة أصدر بيانا رسميا يؤكد خلاله ضرورة احترام قيم المسابقة وأنه لا يوجد أي مبرر بأن ينفرد الزمالك بخوض مباراة نصف نهائي كأس مصر أمام أسوان المقرر لها يوم الإثنين ٩ أغسطس المقبل في حين أن باقي الفرق لم تبلغ سوى بدور الستة عشر للكأس وسيكون هناك متسع من الوقت لإقامة مباريات الدور نصف النهائي.

وأعلن رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك عدم قبول ناديه خوض نصف نهائي كأس مصر في الموعد المحدد.

وطالب حسين لبيب بأن يكون موعد نهائي كأس مصر معلنا في وقت مبكر حتى تستعد الفرق بصورة جيدة.

وأوضح لبيب أن مجلس الإدارة يدرس أيضا ملف كرة السلة ولائحة الاتحاد الخاصة بالتعاقدات الجديدة وسيكون هناك بيان حول هذا الأمر.

وأشار لبيب إلى أن المجلس لن يتنازل عن أي حق من حقوق الزمالك ولكن بالطرق الشرعية.. مشددا على ضرورة مساواة كل الاتحادات بين جميع الأندية والمنافسين. وشدد لبيب على أن قرار الزمالك بعدم خوض نصف نهائي كأس مصر في الموعد المحدد هو قرار إداري من أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، مطالبا اتحاد الكرة بإعادة النظر في قراره فيما يخص موعد لقاء نصف نهائي الكأس.

أيمن يونس مع شيكابالا :أجيال ورا أجيال كلها في عشق الزمالك

عبر أيمن يونس نجم الزمالك السابق، بحبه للقلعة البيضاء، بصورة نشرها عبر حسابه الشخصى على تويتر، مع الأسمر محمود عبد الرزاق شيكابالا ونجله أدم، على شط البحر، خلال الأجازة التى يقضيها لاعبو الفريق الأبيض قبل العودة للتدريبات.

المتحدث الرسمي للزمالك يشن هجوما حاداً على قرارات اتحاد الكرة

وأكد الدردير في تصريحات إذاعية، صباح اليوم، الاثنين:" أين مبدأ تكافؤ الفرص من قرارات الجبلاية الأخيرة، كيف يلعب الزمالك نصف نهائي كأس مصر، وباقي المنافسين لم يخوضوا دور الـ16 من الأساس".

وواصل :" نحن نطالب بالعادلة فقط يتم تغيير جدول المباريات كل أسبوع هذا يسبب مشاكل للمدربين خاصة مدربي الأحمال، الزمالك سبق وخاض 7 مباريات ولم يوافق اتحاد الكرة على تأجيل مباراة واحدة له".

وأستكمل قائلاً:" في الوقت ذاته حصل الأهلي على إجازة لخوض مباريات أفريقيا، لا أستطيع الحديث عما سيحدث داخل الاجتماع، لكن اللجنة مستاءة مما حدث، وسيكون هناك قرارات وموقف من النادي.

ويرصد دوت الخليج التفاصل: وعلق أيمن يونس عبر حسابة الشخصي"تويتر" : أجيال ورا أجيال كلها في عشق الزمالك عايشين و بحب الزمالكاويه متشرفين.

مجلس الزمالك يدعو لإجتماع طارئ للرد على تعديل جدول الدوري

دعا حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أعضاء اللجنة لاجتماع طارئ اليوم الإثنين لمناقشة التعديلات التي طرأت على جدول مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم وكأس مصر والذي أعلنت عنه اللجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد.

وقال الزمالك في بيان رسمي: "يرى نادي الزمالك أن خوض مباراة الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر والأطراف الأخرى في البطولة ذاتها لم تخض مباراة دور الثمانية لا يحقق العدالة وفرص مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.. وأنه لابد من إقامة مباراتي الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر؛ أقدم وأعرق بطولة في القارة السمراء على الإطلاق في نفس اليوم وحتى التوقيت".