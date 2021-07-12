/640334/صحيفة-إنجليزية-أزمة-ليفربول-مع-صلاح-مازالت-مستمرة

ونشرت الصحيفة الإنجليزية المقربة من إدارة الريدز “أنفيلد واتش” تصريحات الصحفي الإيطالي الموثوق فيما يتعلق بانتقالات أبرز اللاعبين، والتي أكد خلالها على إن مفاوضات صلاح مع إدارة ليفربول لم تصل بعد إلى مرحلة متقدمة.

ويرصد دوت الخليج أبرز التطورات حول التطورات حول ملف تمديد عقد محمد صلاح مع ليفربول.

وقال صحفي كرة القدم الإيطالي الشهير “فابريزيو رومانو” في تصريحات لـ”أنفيلد واتش”: “ليفربول تواصل بالفعل مع محمد صلاح بشأن عقد صفقة جديدة بين الطرفين، ولكن لم تتقدم الأمور بعد”.

ويرى رومانو أن الفرعون المصري أثار الدهشة في شهر مايو الماضي عندما قال إنه لم يتم إجراء محادثات مع النادي بشأن تمديد العقد.

وواصل: “يبدو أن ليفربول رد بالدخول في مناقشات أولية مع اللاعب، ولكن تلك المفاوضات لا يمكن وصفها بأنها في مراحلها النهائية”.

واختتم: “يأمل مُلاك ليفربول في ربط اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا بشروط جديدة هذا الصيف”.

عقد صلاح مع ليفربول

ومن المقرر أن ينتهي عقد محمد صلاح الحالي مع ليفربول في يونيو 2023.

وأظهر صلاح مرة أخرى أهميته لليفربول بتسجيله 31 هدفا في جميع المسابقات في الموسم الماضي.

أرقام صلاح في الموسم الماضي

وشمل ذلك 22 في الدوري الإنجليزي الممتاز، مما جعله يحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين خلف هاري كين مهاجم توتنهام.

ودخل نادي ليفربول مرحلة الاستعداد بقوة للموسم الجديد تحت قيادة المدير الفني الألماني المخضرم يورجن كلوب بمشاركة نجوم الكرة الإفريقية مع ليفربول “الملك محمد صلاح والساحر ساديو ماني” في معسكر الفريق بالنمسا خلال شهر يوليو الجاري.

موعد إنطلاق الدوري الإنجليزي

وكان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قد أعلن في وقت سابق بداية مسابقة البريميرليج يوم 14 أغسطس القادم، حيث سيلعب نادي ليفربول أول مبارياته أمام الصاعد مجددًا للدوري الإنجليزي نادي نوريتش سيتي في افتتاح بطولة الدوري الأقوى في العالم.

وأكد موقع ليفربول إيكو أن الريدز سيخوض 4 مباريات ودية خلال شهر يوليو الجاري في جولة الفريق بالنمسا استعدادًا للموسم الجديد، وقال الموقع أن مساء يوم الأحد تم تصوير اللاعبين ويورجن كلوب وهم يصلون إلى أماكن التدريبات الخاصة بالفريق في سالزبورج.