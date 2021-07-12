/640335/رئيس-الزمالك-السابق-يثير-الجدل-حول-تفويت-المباريات-في-الدوري-الممتاز

أثار ممدوح عباس رئيس الزمالك السابق الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعد تغريدة الأخير عن شكوكه حول تفويت المباريات وذلك عقب بيان الفارس الأبيض برفض خوض منافسات كأس مصر إعتراضا على الجدول الجديد.

وكتب ممدوح عباس عبر حسابه بموقع: "أرجو فيما تبقى من مباريات الدوري العام الممتاز في مصر ان تراقب المباريات جيدا، لأني بدأت أشتم ظاهرة تسيب".

ممدوح عباس يثير الجدل

وأضاف :" أرجو ان تشمل هذا ايضا اندية المؤخرة قبل المقدمة وارجو من الحكام اذا رأووا تسيب في اداء اللاعبين ان يلغوا المباراة. فهذا أكثر احتراما للكرة المصرية وللجنة الحكام".

وشهد نادي الزمالك اليوم العديد من الأخبار والأحداث لعل أهمها بيان القلعة البيضاء برفض خوض منافسات كأس مصر بسبب التعديلات الجديدة على جدول الموسم ، بالإضافة للتصريحات النارية من المتحدث الرسمي ويرصد دوت الخليج نشرة أخبار الفارس الأبيض.

بيان ناري من الزمالك على اتحاد الكرة

جاء بيان النادي كالتالي:

أكد حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك حرصه على نجاح المسابقات المحلية.

أضاف لبيب أن مجلس الإدارة أصدر بيانا رسميا يؤكد خلاله ضرورة احترام قيم المسابقة وأنه لا يوجد أي مبرر بأن ينفرد الزمالك بخوض مباراة نصف نهائي كأس مصر أمام أسوان المقرر لها يوم الإثنين ٩ أغسطس المقبل في حين أن باقي الفرق لم تبلغ سوى بدور الستة عشر للكأس وسيكون هناك متسع من الوقت لإقامة مباريات الدور نصف النهائي.

وأعلن رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك عدم قبول ناديه خوض نصف نهائي كأس مصر في الموعد المحدد.

وطالب حسين لبيب بأن يكون موعد نهائي كأس مصر معلنا في وقت مبكر حتى تستعد الفرق بصورة جيدة.

ممدوح عباس يثير الجدل حول تسيب الدوري

وأوضح لبيب أن مجلس الإدارة يدرس أيضا ملف كرة السلة ولائحة الاتحاد الخاصة بالتعاقدات الجديدة وسيكون هناك بيان حول هذا الأمر.

وأشار لبيب إلى أن المجلس لن يتنازل عن أي حق من حقوق الزمالك ولكن بالطرق الشرعية.. مشددا على ضرورة مساواة كل الاتحادات بين جميع الأندية والمنافسين. وشدد لبيب على أن قرار الزمالك بعدم خوض نصف نهائي كأس مصر في الموعد المحدد هو قرار إداري من أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، مطالبا اتحاد الكرة بإعادة النظر في قراره فيما يخص موعد لقاء نصف نهائي الكأس.