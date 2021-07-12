/640337/حمادة-صدقي-بصمة-موسيماني-ظهرت-على-الاهلي-وصلاح-محسن-مبيحبش-مركزه

أكد حمادة صدقي، مدرب منتخب مصر السابق، ان الأهلي يعيش افضل فتراته الان، مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء، وأن صلاح محسن غير راضي عن مركز في الملعب مع الأهلي.

ويرصد دوت الخليج تصريحات حمادة صدقي مدرب فريق السموحة السابق.

وقال صدقي لبرنامج في الاستاد مع كربم خطاب عبر اذاعة نجوم اف ام: “الاهلي يعيش اذهى فتراته، موسيماني استطاع وضع يده على عناصر القوة بالفريق مع مرور الوقت”.

واردف: “الجمهور لم يكن راض عن الاداء في البداية”.

واكد: “بصمة موسيماني الان واضحة وحاضرة في المباريات الكبيرة”.

واكد: ”أن عناصر الفريق ساعدت موسيماني كثيرا في طريقة اللعب”.

وانتقل بالحديث عن صلاح محسن قائلا: "مش بيحب مركز الجناح، دربته في سموحة من قبل واكد لي انه لا يفضل مركز النجاح وانه يفضل اللعب كمهاجم مشيرا بأنه لاعب يلتزم بالتعليمات”.

واتم كلماته: “صلاح محسن "متكتف" في مركز الجناح واذا حصل على حريته في مركز المهاجم سيكون أداؤه افضل من ذلك بكثير”.