الوطنية للصحافة: الخميس صرف نهاية الخدمة للمحالين للمعاش بالمؤسسات القومية

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجى أنه سيتم صرف مكافأة نهاية الخدمة للزملاء المحاليين للمعاش بالمؤسسات الصحفية القومية عن الفترة من 19 فبراير 2020 حتى 31 ديسمبر 2020، يوم الخميس المقبل وسيتم تحويل المكافأة للزملاء على حساباتهم البنكية أو البريدية.





وقالت الهيئة - فى بيان اليوم - إنه للمرة الأولى تقوم الهيئة بصرف مكافأة نهاية الخدمة عن فترة عشرة أشهر دفعة واحدة، حرصاً منها على مصلحة الزملاء المحاليين للمعاش، وتقليل الفجوة الزمنية لصرف مكافأة نهاية الخدمة.

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