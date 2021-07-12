و قالت الوزيرة - فى تصريح لها اليوم - إن شركة الطيران الإماراتية "فلاى دبى" قد حددت يوم 15 يوليو الجارى آخر موعد لاستقبال طلبات الراغبين فى العودة من المصريين العالقين والمسافرين عبر خطوطها، لتعديل موعد السفر الخاص بهم دون غرامات، وذلك وفق ما تم الاتفاق عليه مع الجانب الإماراتى، حيث أن هناك جسرًا جويًا لتسهيل عودة المصريين العالقين تدريجيًا إلى الوطن منذ الخميس 8 يوليو، بالتنسيق بين وزارة الهجرة ووزارتى السياحة والطيران.
وأضافت أنه تم التعاون مع الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدنى، لتنسيق الجهود لعودة المصريين العالقين والمسافرين عن طريق الشركات السياحية، لتغيير جهة السفر من "دبى إلى المملكة العربية السعودية" لتتحول إلى "دبى إلى القاهرة"، مثمنة حرص نحو 38 شركة سياحية لخدمة المواطنين العالقين بالخارج، حتى لا يتحمل المواطنون تكلفة إضافية للعودة إلى القاهرة.
وتابعت وزيرة الهجرة أن هناك تعاونًا مع حكومة دبى لعودة العالقين، المسافرين مع شركات الطيران الإماراتية: "الإمارات، وفلاى دبى، والعربية" والعمل على تيسير عودتهم للقاهرة، دون أن يتكبدوا مصروفات أو غرامات إضافية، وإلغاء الغرامات الخاصة بتعديل مواعيد تذاكر الطيران للمصريين العائدين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الهجرة تجدد دعوتها للعالقين بالإمارات بسرعة التسجيل للعودة لمصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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