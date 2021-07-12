راموس: لم أتي لباريس لأعيش على التاريخ «ريال مدريد ماضي»

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تحدث المدافع المخضرم سيرجيو راموس، عن طموحاته مع ناديه الجديد باريس سان جيرمان، مؤكدًا أن الفريق الفرنسي قريب من الظفر بلقب دوري أبطال أوروبا.

ويرصد دوت الخليج آخر التصريحات للقائد الملكي السابق ومدافع الفريق الباريسي الحالي.

وقال راموس في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو "لم آتِ إلى هنا لأعيش على الماضي، أريد البدء من الصفر، وتقديم ما لدي بتواضع كبير، مع الكثير من العمل والكثير من الالتزام الذي أظن أنه أفضل ما يميزني".

المكان المناسب

وأضاف "في النهاية، في كرة القدم يمكنك أن تفوز أو تخسر، لكن الضمير مرتاح دائمًا لتقديم كل شيء داخل الملعب".

وتابع "أعتقد أننا في المكان المناسب وفي أفضل فريق يمكنني أن أكون فيه الآن، نأمل أن نتمكن من الفوز بأشياء كثيرة".

ونوه "يمكنني تقديم الخبرة والنضج والعمل والمثابرة والتضحية، هذا ما فعلته في الماضي، سأحاول المساهمة بأفضل مستوى لتحقيق الانتصارات، علينا أن نكون متحدين والتجديف دائمًا في نفس الاتجاه".

ميزة باريس سان جيرمان

وأوضح "أكثر ما لفت انتباهي في باريس، قوة الفريق وتعطشه للفوز، اللاعبون يريدون القدوم إلى فريق مثل هذا، لقد لعبوا نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم قبل الماضي، هم قريبون من التتويج الأوروبي، وهذا أمر يجذبني".

وأكمل "قد نكون زواجًا مثاليًا، إذا كان بإمكاني المساهمة في تحقيق دوري الأبطال، سيكون ذلك رائعًا بالنسبة لي، أحلم بحصد لقب أبطال أوروبا للمرة الخامسة بالنسبة لي، والأولى لباريس".

أهدافه في باريس سان جيرمان

وتابع "المشروع الرياضي لعب دورًا في قدومي، الفريق أظهر قوته منذ سنوات، ولم يعد مشروعًا للمستقبل، إنه حقيقة".

وعن أهدافه في حديقة الأمراء، علق "نحن في فريق يجبرك على الفوز بكل شيء، الضمير هادئ لأنك أعطيت أقصى مستوى داخل الميدان، هناك العديد من الطرق للخسارة، لكننا دائمًا ما نفكر بشكل كبير، نفكر في الفوز ومنح كل شيء".