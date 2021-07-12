/640339/قائمة-منتخب-مصر-لليد-في-أولمبياد-طوكيو-2020

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد، قائمة لاعبي منتخب مصر النهائية التي ستشارك في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، والتي ستنطلق خلال شهر يوليو الجاري.

ويستعرض دوت الخليج قائمة المنتخب الوطني لكرة اليد المشاركة في بطولة أولمبياد طوكيو 2020.

ووفقًا لما جاء عبر الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة اليد المصري، فإن القائمة النهائية تتكون من 16 لاعبًا، وهو الحد الأقصى المسموح به في البطولة.

غيابات قائمة منتخب مصر لليد

وشهدت القائمة النهائية غياب كلًا من أحمد مؤمن صفا، أحمد هشام "سيسه"، أكرم يسري، عمر سامي، محسن رمضان، أحمد خيري، خالد وليد ومصطفى بشير.

ويلعب منتخب مصر في الأولمبياد ضمن منتخبات المجموعة الثانية التي تضم الدنمارك، السويد، البرتغال، اليابان والبحرين.

قائمة يد مصر في الأولمبياد

في حراسة المرمى: كريم هنداوى - محمد الطيار - محمد على.

وفي الجناح الأيسر: عمر الوكيل "بكار".

وفي الظهير الأيسر: يحيى الدرع - علي زين - حسن وليد قداح.

وصانع ألعاب: أحمد هشام "دودو" - سيف الدرع.

وفي الظهير الأيمن: يحيى خالد - أحمد الأحمر.

وفي الجناح الأيمن: محمد سند.

وفي الدائرة: إبراهيم المصري - محمد ممدوح هاشم - وسام سامى - أحمد عادل.

مواعيد منتخب اليد في أولمبياد طوكيو

تضم قائمة منتخبنا الوطني في النسخة المقبلة من الأولمبياد ةالتي ستقام في طوكيو، كل من المنتخبات التالية: الدنمارك والسويد والبحرين واليابان والبرتغال، وجاءت مواعيد المباريات كالتالي:

المباراة الأولى: أمام منتخب البرتغال يوم 24 يوليو في تمام الساعة الثانية عشر ونصف(12:30 م).

المباراة الثانية: أمام منتخب الدنمارك يوم 26 يوليو في تمام الساعة السابعة وربع صباحا(7:15 ص).

المباراة الثالثة: أمام منتخب اليابان يوم 28 يوليو في تمام الساعة السابعة وربع صباحا(7:15 ص).

المباراة الرابعة: أمام منتخب السويد يوم 30 يوليو في تمام الساعة التاسعة وربع (9:15 ص).

المباريات الختامية

المباراة الرابعة: أمام منتخب السويد يوم 30 يوليو في تمام الساعة التاسعة وربع (9:15 ص).

المباراة الخامسة والأخيرة: أمام البحرين يوم 1 أغسطس في تمام الساعة الرابعة فجراً(4 ص).