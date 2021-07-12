فيديو.. وزير الطيران: خفض تذكرة شرم الشيخ لـ2150 جنيها.. والسعر ثابت

وأضاف الطيار محمد منار، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الإثنين، أنه بحلول 31 مايو تم تثبيت الأسعار ولا يوجد درجات، ليصبح سعر التذكرة إلى الغردقة وشرم الشيخ 2150 جنيها.
وأوضح أن "مصر للطيران" شركة المصريين وفى خدمة المصريين، لافتًا إلى أن الطيران الداخلى مفتوح لجميع الشركات العاملة فى مصر وليس محتكرا على شركة مصر للطيران.
وعن تغيير أسعار الرحلات إلى بعض المناطق فى أوقات معينة، قال الوزير، إن الرحلات على مصر للطيران سعرها ثابت، معلقًا: "والله سعر التذكرة لشرم الشيخ 2150".
وسأل عمرو أديب، الوزير قائلا: "لما تكون إحدى شركات الطيران بتعمل التذكرة لروما بـ4500 جنيه وأنا بروح شرم الشيخ بـ2500 جنيه، أروح روما ولا شرم الشيخ؟"، ليعلق الوزير: "أروح شرم الشيخ أحلى من روما".
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