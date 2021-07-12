جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة، فى بيان، أن الحمل الأقصى المتوقع اليوم يبلغ 32 ألفًا و400 ميجاوات، فى حين يبلغ الاحتياطى 13 ألف ميجاوات.
وأضافت أن الاستقرار الكبير فى التغذية الكهربية يمثل مردودًا إيجابيًا لما تم من تطوير فى إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربية بدعم كبير من القيادة السياسية لما يمثله هذا القطاع من أهمية بالغة على كل المستويات، مشيرة إلى أن العمل ما زال مستمرا لتلبية جميع الاحتياجات من التغذية الكهربية.
يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، كما لم يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لليوم الثانى على التوالى.. أحمال التغذية الكهربائية تتخطى الـ32 ألف ميجاوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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