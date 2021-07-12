أول ظهور لـ محمد النني في تدريبات آرسنال استعداداً للموسم الجديد «صور»

/640341/أول-ظهور-لـ-محمد-النني-في-تدريبات-آرسنال-استعدادا-للموسم-الجديد-صور

نشر الموقع الرسمي لنادي آرسنال مجموعة من صور اللاعبين في المعسكر، حيث كان أبرزهم الفرعون المصري محمد النني، لاعب خط وسط الفريق، ولاعب وسط المنتخب الوطني الأول.

ويستعرض دوت الخليج أبرز ظهور محمد النني في أول تمرينه جماعية للفريق اللندني آرسنال، استعداداً للموسم الجديد.

وتواجد كذلك الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، والفرنسي ألكسندر لاكازيت، والبرازيلي ويليان، والإسباني هيكتور بيليرين، وغيرهم.

توجه المصري محمد النني رفقة فريق آرسنال إلى اسكتلندا من أجل خوض المعسكر التحضيري استعدادًا للموسم الجديد، 2021/22.

أول مباراة لآرسنال

ويبدأ آرسنال مشواره في النسخة الجديدة من الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم 13 أغسطس المقبل أمام برينتفورد.

وتوجه 30 لاعبًا من آرسنال تحت قيادة المدرب مايكل أرتيتا إلى اسكتلندا لخوض المعسكر التدريبي، الذي سيستمر 5 أيام.

مسيرة محمد النني

مسيرة كبيرة خاضها النني مع عالم الساحرة المستديرة، بدأها بين صفوف ناشئي الأهلي، الأمر الذي لا يعرفه الكثيرون، حيث بدأ مشواره بالفانلة الحمراء، قبل أن ينتقل إلى صفوف المقاولون العرب، ثم يبدأ رحلة الاحتراف من بوابة بازل السويسري، والذي انتقل منه إلى نادي أرسنال أحد أعرق الأندية الإنجليزية، استطاع خلالها اللاعب التتويج بـ 6 ألقاب، من بنيها 4 مع نادي بازل السويسري.

وحصل النني على لقب الدوري السويسري 4 مرات متتالية مواسم 2012-2013 ، 2013-2014 ، 2014-2015 ، 2015-2016، بالإضافة إلى كأس الاتحاد الإنجليزي مع فريق أرسنال عام 2017، وكأس السوبر الإنجليزي عام 2018.

ومع المنتخب الوطني، كان ظهور اللاعب مع المنتخب الأول تحت قيادة الأمريكى بوب برادلى عام 2011، وأصبح من العناصر الأساسية في خط وسط منتخب مصر من وقتها حتى الأن، باختلاف المدربين.

يحتفل محمد النني لاعب منتخب مصر ونادي آرسنال بعيد ميلاده الـ29

ألقاب محمد النني مع آرسنال

7 بطولات في مسيرة احترافية مستمرة منذ 2013 عندما انتقل النني إلى بازل قادما من المقاولون العرب مرورا بجانرز إنجلترا

كأس الاتحاد الإنجليزي مرة واحده

الدوري السويسري 4مرات

كأس الدرع الخيرية مرتين