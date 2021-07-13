فيديو.. وزير الطيران: 160 رحلة إلى المقاصد السياحية خلال عيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - وأضاف الطيار محمد منار، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الإثنين، أن هناك تضافر بين وزارتى الطيران والسياحة لتطوير الخدمات، معلقًا: "إن شاء الله يكون فيه تحسين أكثر من كده".

وعن طلب عمرو أديب لوزير الطيران بالتواصل مع وزير السياحة لعمل سعر مناسب للمناطق السياحية، قال الوزير: "عنيا هاتواصل مع الوزير وإن شاء نعمل سعر كويس للمصريين".