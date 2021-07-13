/640343/كايزر-تشيفز-لدينا-مفاجأة-قوية-للأهلي-في-نهائي-أفريقيا-بالمغرب

أكد فينا مافوزا، المتحدث الرسمي باسم نادي الجنوب إفريقي كايزر تشيفز، أن مواجهة الأهلي المقبلة في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وأن هذه أول مواجهة لهم في نهائي أفريقيا ولن يتروكوها تمر بسهولة على الأهلي وعلى جمهور النادي الجنوب إفريقي.

ويستعرض دوت الخليج تصريحات فينا مافوزا المتحدث الرسمي للنادي الجنوب إفريقي عن مواجهة النادي الأهلي في نهائي إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة كايزر تشيفز، يوم السبت المقبل الموافق الـ 17 من يوليو الجاري في نهائي المسابقة القارية "دوري أبطال أفريقيا" على ملعب محمد الخامس بالمغرب.

تصريحات فينا عن مواجهة الأهلي

وقال فينا مافوزا في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس": "في هذه المرحلة نحن سعداء بوجودنا في النهائي لأنها لحظة تاريخية بالنسبة لنا، هذه أول مرة، نحن في الطريق لصناعة التاريخ بعد 51 عامًا من إنشاء النادي، وهذه لحظة عظيمة لكل جماهير جنوب إفريقيا".

وأكمل: "أهنئ الأهلي على تأهله إلى المباراة النهائية، هم نادي صاحب تاريخ كبير، ولا يُمكن أن أنسى تهنئة الرجاء على فوزه بالكونفدرالية".

استعدادات كايزر تشيفز

واختتم: "سنسافر إلى الدار البيضاء والاستعدادات تمر بشكل طيب، ولدينا جهاز فني على أعلى مستوى، وهم ذوي خبرة كبيرة بكرة القدم بشكل عام وفي إفريقيا بشكل خاص، وسنكون منافس قوي للأهلي، والروح عالية جدًا والجميع يتطلع لخوض هذه المباراة".

موعد سفر الأهلي إلى المغرب

استقر الجهاز الفني للنادي الأهلي، بقيادة بيتسو موسيمانى المدير الفنى، على السفر الى المغرب غداً الثلاثاء ، لمواجهة كايزر تشيفيز الجنوب إفريقي فى نهائى دورى أبطال إفريقيا على متن طائرة خاصة.

رئيس بعثة الأهلي بالمغرب

يترأس البعثة محمود الخطيب رئيس النادى، ويجرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، اتصالات مكثفة مع مسؤولي السفارة المصرية بهدف التنسيق للرحلة، والإقامة وملاعب التدريب وسوف يتدرب الفريق في المغرب يومي 14 و15 علي أحد الملاعب الفرعية، ثم يكون المران الأخير يوم 16 يوليو بملعب مركب محمد الخامس، الذي يستضيف مباراة النهائي الإفريقي، ورصدت إدارة النادى مكافأة خاصة للاعبين فى حالة التتويج باللقب الإفريقي، وذلك بهدف تشجيع اللاعبين على الاجتهاد وبذل قصارى جهدهم قبل اللقاء