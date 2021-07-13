/640345/كايزر-تشيفز-لانركز-مع-موسيماني-وتجمعنا-في-النهائي-أرض-محايدة

يواجه الأهلي في مباراة المقبلة في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وأن هذه أول مواجهة لهم في نهائي أفريقيا ولن يتروكوها تمر بسهولة على الأهلي وعلى جمهور النادي الجنوب إفريقي، والتي تنطلق في السبت المقبل الموافق الـ 17 من يوليو الجاري، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء بالمغرب.

ويرصد دوت الخليج أبرز التطورات من قبل طرفي نهائي دوري أبطال أفريقيا.

كشف فينا مافوزا، المتحدث الرسمي باسم نادي الجنوب إفريقي كايزر تشيفز، أن الفريق كيف يرى تواجد بيتسو موسيماني مع الأهلي قبل المباراة؟

تصريحات متحدث كايزر تشيفز عن موسيماني

قال: "في كرة القدم هذا شيء عام بالنسبة لكل النوادي هو أننا عندما نستعد فإننا نستعد لكل المنافسين، والأهلي الذي يدربه مدرب جنوب إفريقي سنواجهه في أرض محايدة".

وأضاف: "مدرب الأهلي لديه سمعة طيبة ونحترمه كثيرًا كمدير فني، وأؤكد أننا لا نركز معه بل نركز على كيفية مواجهة الأهلي، وما هي نقاط القوة والضعف، وسنعمل على الفوز بالمباراة".

كايزر: لا نركز مع موسيماني

وأكمل: "أنا متأكد أن جماهير الأهلي هي من تركز مع موسيماني ونحن لا، نحن لا نفكر إلا في المباراة والتكتيك".

وواصل: "عندما نخطط لا ننظر كثيرًا إلى اللاعبين بشكل فردي، ولكن ننظر للمنافس بشكل عام، الأهلي يلعب كرة قدم جيدة ويبني الهجمة من الخلف، ويبدأ بالتمرير من الخلف".

مفاجأة كايزر تشيفز للأهلي في النهائي

وأردف: "أما باقي الاستعدادات فهي تعتمد علينا وعلى المفاجأة التي لن نفصح عنها لكي نفاجئ المنافس، اللاعبون درسوا الأهلي جيدًا ولن نقول لكم بالتأكيد ما نعرفه عن الأهلي، ولكن نعرف أننا سنواجه فريق خطير وقوي سيهاجمنا جيدًا".

وأشار: "نحن فريق قوي جدًا، ونقطة قوتنا هي الذكاء والتحليل الذي نقوم به، ولدينا منظومة تؤهلنا للفوز بهذا اللقب، واللاعبين جاهزين لتحقيق الفوز يوم السبت الروح المعنوية مرتفعة".

واختتم: "كل اللاعبين يقولون إنهم لا يطيقون الانتظار حتى يوم السبت، هم يفكرون في أنفسهم ويلعبون من أجل عائلاتهم وأنفسهم وبلدهم".