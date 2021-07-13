الاهتمام بالوعى وتطوير المضمون .. توصيات المؤتمر الـ 26 لـ إعلام القاهرة

جدة - نرمين السيد - أوصى المؤتمر العلمى الدولى الـ 26، والذى نظمته كلية الإعلام، جامعة القاهرة، بضرورة تطوير البنية التقنية للمؤسسات الإعلامية، مع تطبيق مناهج التربية الإعلامية بالمدارس والجامعات لتدريب الطلاب على التعامل مع وسائل الإعلام.





جاء ذلك، خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الذى عقد على مدار يومين بمشاركة عدد كبير من الباحثين المصريين والعرب، وبحضور عدد لافت من خبراء الإعلام ورؤساء تحرير الصحف والبوابات الإلكترونية.

من جانبها، أشادت الدكتورة هويدا مصطفى، عميد كلية الإعلام، جامعة القاهرة، بفعاليات المؤتمر وجلساته، والبحوث التى ناقشها، والحضور، والمشاركات لنخبة الأكاديميين الإعلاميين من مختلف الجامعات المصرية والعربية، والممارسين من مختلف وسائل الإعلام التقليدية والرقمية.

وكرمت الدكتورة هويدا مصطفى، والدكتور وسام نصر، وكيل الدراسات العليا والبحوث بالكلية، الباحثين الفائزين بالمراكز الأولى، وجميع اللجان المشاركة فى فعاليات المؤتمر.

وطالبت توصيات المؤتمر التى أعلنتها الدكتورة هويدا مصطفى، رئيس المؤتمر، بضرورة تطوير المضمون الإعلامى بشكل عام من قبل وسائل الإعلام على مختلف تطبيقاتها، وخصوصا على الهواتف الذكية للوصول لجمهورها بسهولة وسرعة أكبر، وكذلك الإسراع بتأسيس بنية تحتية معلوماتية، وإصدار التشريعات الخاصة بحماية حق الخصوصية والملكية الفكرية، وحرية تداول المعلومات، وإجراء الدراسات والبحوث النقدية المستقبلية، لتحقيق الاستفادة المثلى من الإعلام بشقيه التقليدى والرقمى.

وطالب المؤتمر بضرورة خلق حالة من التناغم والمسؤولية التضامنية، بين المعنيين بالمحتوى الإعلامى، والمعنيين بالجوانب التقنية والأمنية، لتحقيق أمن معلوماتى، باعتباره أمنا قوميا، وتطوير منظومة الحوكمة المعلوماتية، مع إدخال مقررات دراسية بمناهج كليات الإعلام وأقسامه حول الأمن المعلوماتى، لتكوين جيل واع بأهمية أمن المعلومات كقضية أمن قومى، وفق أسس علمية ممنهجة، وتنظيم دورات للصحفيين والعاملين فى مجال الإعلام، وخصوصا فى مصادر المعلومات وأمنها، واستخدامها وتداولها، بشكل لا يهدد الأمن القومى للدولة الوطنية.

وشددت توصيات المؤتمر على ضرورة اهتمام المنظمات بتعزيز سمعتها وإظهار أنشطتها فى مجال المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة عبر جميع شبكات التواصل الاجتماعى وعدم الاقتصار على صفحتها على فيسبوك، مع ضرورة توظيف مواقع التواصل الاحتماعى الى جانب الوسائل التقليدية فى التركيز على قضايا التنمية المستدامة سواء الاقتصادية أو المحتمعية أو البيئية، وضرورة الاهتمام بصحافة الفيديو على المواقع الإلكترونية، وشبكات التواصل الاجتماعى شكلا ومضمونا وتطويرها وتدريب الكوادر الإعلامية على إعدادها وإنتاجها.

واختتمت التوصيات بضرورة تقنين وتسجيل وترخيص كل المواقع الإلكترونية للمؤسسات الصحفية حتى يمكن محاسبتها ومساءلتها عند وقوع أى أخطاء أو مخالفات للمهنة والحد من الاختراقات الإعلامية، والابتعاد عن أى ممارسات صحفية تدعو إلى الكراهية أو العنف أو التنمر أو العنصرية مع مراعاة الاستخدام الرشيد لمواقع التواصل الاجتماعى.

ووجهت الدكتورة هويدا مصطفى، الشكر لجميع الباحثين المشاركين بالمؤتمر، وأعلنت حصول الدكتور إبراهيم حسن التوأم، رئيس قسم الإعلام بجامعة فاروس بالإسكندرية على جائزة أفضل بحث علمى، بينما فازت الدكتورة إنجى محمد أبو سريع، بكلية الإعلام، جامعة القاهرة بالمركز الثانى، والدكتورة رشا عادل لطفى بكلية الاعلام بجامعة بنى سويف على المركز الثالث.

فيما فاز البحث الجماعى الذى أعدته كلية الإعلام بجامعة القاهرة تحت إشراف الدكتورة هبة السمرى وبمشاركة عدد كبير من الباحثين، بجائزة الدكتورة ماجى الحلوانى لأفضل بحث علمى.