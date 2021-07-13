/640346/كارتيرون-لا-يوجد-اختلاف-بين-موسيماني-وفايلر-والأهلي-كان-هيفوز-بـ-أفريقيا

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، أنه لا يوجد اختلاف بين فترة السويسري رينيه فايلر والجنوب إفريقي بيتسو موسيماني في الأهلي، وجاء ذلك خلال تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس”.

ويرصد دوت الخليج أبرز تصريحات الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك.

وقال كارتيرون": ""موسيماني مدرب كبير وأعرفه جيدًا وواجهته عندما كان يدرب صن داونز”.

وواصل: “ومنذ أن تولى تدريب الأهلي وهو يحقق نجاحات، وحتى وإن كانت لدي الرغبة دائما في الفوز عليه إلا أنني أحترمه كثيرا".

وأردف: "ليس هناك اختلافًا كبيرًا بين فترة فايلر مع الأهلي وموسيماني في الوقت الحالي”.

واختتم: “الأحمر كان يفوز بالبطولات مع فايلر وكان سيفوز بدوري الأبطال إن كان استمر مع الفريق، ثم جاء موسيماني وحصد اللقب".

موعد مباراة الأهلي وكايزر تشيفز

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا، يوم السبت المقبل الموافق الـ 17 من يوليو الجاري في نهائي المسابقة القارية "دوري أبطال أفريقيا" على ملعب محمد الخامس بالمغرب، وتنطلق المباراة في التاسعة مساء.

موعد سفر الأهلي إلى المغرب

استقر الجهاز الفني للنادي الأهلي، بقيادة بيتسو موسيمانى المدير الفنى، على السفر الى المغرب غداً الثلاثاء ، لمواجهة كايزر تشيفيز الجنوب إفريقي فى نهائى دورى أبطال إفريقيا على متن طائرة خاصة.

رئيس بعثة الأهلي بالمغرب

يترأس البعثة محمود الخطيب رئيس النادى، ويجرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، اتصالات مكثفة مع مسؤولي السفارة المصرية بهدف التنسيق للرحلة، والإقامة وملاعب التدريب وسوف يتدرب الفريق في المغرب يومي 14 و15 علي أحد الملاعب الفرعية، ثم يكون المران الأخير يوم 16 يوليو بملعب مركب محمد الخامس، الذي يستضيف مباراة النهائي الإفريقي، ورصدت إدارة النادى مكافأة خاصة للاعبين فى حالة التتويج باللقب الإفريقي، وذلك بهدف تشجيع اللاعبين على الاجتهاد وبذل قصارى جهدهم قبل اللقاء