/640347/كارتيرون-شيكابالا-يذكرني-بـ-روبن-وأقدر-موقف-الأهلي-منه

شبه الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، صانع ألعاب القلعة البيضاء محمود عبد الرازق شيكابالا باللاعب الهولندي آرين روبن، وجاء ذلك خلال تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس" .

ويرصد دوت الخليج أبرز تصريحات الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك.

قال: “ هدف شيكابالا الذي تكرر في الأهلي مرتين علي التوالي أنه لشئ رائع ان يتكرر من لاعب كبير، ودليل على ثقته الكبيرة”.

هدفي شيكابالا في الأهلي

وأكمل: "شيكابالا يذكرني بـ روبن، يتنبأ دائمًا بما سيفعله المدافع، وأي مدافع سيُعاني أمام شيكابالا”.

وواصل: “ أقدر موقف النادي الأهلي أمام ما حدث مع شيكابالا من سباب وتنمر".

وتابع: "شيكابالا شخص يتمتع بالنجومية وبالتالي دائمًا يتعرض للضغوط، وأقدر موقف موسيماني وتضامنه مع اللاعب عندما تعرض للسباب”.

واختتم: “هناك منافسة بين الناديين ولكن على المشجعين التخلي عن بعض الأفعال السخيفة".

موعد مباراة الأهلي وكايزر تشيفز

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا ، يوم السبت المقبل الموافق الـ 17 من يوليو الجاري في نهائي المسابقة القارية "دوري أبطال أفريقيا" على ملعب محمد الخامس بالمغرب ، وتنطلق المباراة في التاسعة مساء.

موعد سفر الأهلي إلى المغرب

استقر الجهاز الفني للنادي الأهلي ، بقيادة بيتسو موسيمانى المدير الفنى ، على السفر الى المغرب غداً الثلاثاء ، لمواجهة كايزر تشيفيز الجنوب إفريقي فى نهائى دورى أبطال إفريقيا على متن طائرة خاصة.

رئيس بعثة الأهلي بالمغرب لنهائي أفريقيا

يترأس البعثة محمود الخطيب رئيس النادى، ويجرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة ، اتصالات مكثفة مع مسؤولي السفارة المصرية بهدف التنسيق للرحلة ، والإقامة وملاعب التدريب وسوف يتدرب الفريق في المغرب يومي 14 و15 علي أحد الملاعب الفرعية، ثم يكون المران الأخير يوم 16 يوليو بملعب مركب محمد الخامس، الذي يستضيف مباراة النهائي الإفريقي، ورصدت إدارة النادى مكافأة خاصة للاعبين فى حالة التتويج باللقب الإفريقي، وذلك بهدف تشجيع اللاعبين على الاجتهاد وبذل قصارى جهدهم قبل اللقاء