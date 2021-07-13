/640348/كارتيرون-لا-يوجد-اختلاف-في-التحكيم-المصري-والأجنبي-في-القمة

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، أنه لا يوجد اختلاف بين التحكيم المصري والتحكيم الأجنبي، وتأجيل مباراة غزل المحلة دا أفضل لينا، وجاء ذلك خلال تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس”.

ويرصد دوت الخليج أبرز تصريحات الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك.

وعن تأجيل مباراة الزمالك وغزل المحلة الأخيرة، علق قائلاً: "هذا أمر جيد بالنسبة لنا، لكي يتم تقليص الفارق مع الأهلي في عدد المباريات".

وأضاف: "قيل لنا إن استاد القاهرة ليس جاهزًا وكان علينا إيجاد ملعب آخر، ولكن تأجيل مباراة المحلة ليس مشكلة كبيرة".

توجيهات كارتيرون للاعبي الزمالك

وتابع: "أقول للاعبي الزمالك كل أسبوع أن هناك صعوبة في المنافسة مع الأهلي حتى نهاية الموسم، هناك العديد من المباريات والضغوط للمنافس الذي يعتبر أفضل فريق في إفريقيا والذي سيخوض مباراة نهائي إفريقيا، وبالتالي المنافسة قوية بالفعل".

التحكيم المصري

وأوضح: "لا أعتقد أن هناك اختلاف بين التحكيم المصري أو الأجنبي في القمة، ولكن نعلم تمامًا أن هناك دائمًا ضغوط، التحكيم في مصر هو الأفضل في إفريقيا، بالنسبة لنا فيما يخص الحالة الذهنية يجب علينا المحافظة عليها وعلى الحالة البدنية أيضًا، ولا نبحث عن مبررات لعدم النجاح".

واختتم: "من الصعب أن أقول من هو أفضل لاعب في الأهلي، لأن الأهلي نجح في الفوز علينا في مباراة الدور الأول، وفي المباراة الثانية تعادلنا وكانت مباراة متوازنة، ولكن ما أقوله إن مستوى فريق الزمالك تقدم فنيًا وهذا أمر يسرني".

موعد مباراة الأهلي وكايزر تشيفز

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا، يوم السبت المقبل الموافق الـ 17 من يوليو الجاري في نهائي المسابقة القارية "دوري أبطال أفريقيا" على ملعب محمد الخامس بالمغرب، وتنطلق المباراة في التاسعة مساء.

موعد سفر الأهلي إلى المغرب

استقر الجهاز الفني للنادي الأهلي، بقيادة بيتسو موسيمانى المدير الفنى، على السفر الى المغرب غداً الثلاثاء ، لمواجهة كايزر تشيفيز الجنوب إفريقي فى نهائى دورى أبطال إفريقيا على متن طائرة خاصة.