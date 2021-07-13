وزير التعليم عن غش الثانوية: جهات معلومة فى الداخل والخارج تشوه صورة مصر

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن هناك حملات مستميتة لخلط الأشياء، وتحدى الدولة من جهات معينة، لافتا إلى أنه سيأتى الوقت للحديث عنها لاحقا.





وقال، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "الحكاية"، والذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، على فضائية "إم بى سى مصر"، إنه تم تحرير 50 قضية غش منذ بدء الامتحانات الحالية، لافتا إلى أن ما يتم ترويجه هدفه تشويه صورة الدولة بشكل كامل. وتابع وزير التربية والتعليم: "فيه جهات سيأتى الحديث عنها لاحقاً تعمل فى الداخل والخارج على تشوية صورة التعليم فى مصر، وكل الأجهزة السيادية تواجه ذلك". واستطرد طارق شوقى: "الغش بهدف النجاح لا يكون بتصوير ورقة الأسئلة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعى، فذلك يتم أكثر قدر من الكفاءة على إجراء امتحانات الثانوية العامة، والدولة تعمل على كشف أصحاب حملات التشهير لوزارة التربية والتعليم وتشويه صورتها بين أولياء الأمور".

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