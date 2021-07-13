طقس الثلاثاء .. نشاط للرياح يقلل الإحساس بـ ارتفاع الرطوبة .. القاهرة 36

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.





ويكون الطقس معتدل الحرارة رطبا ليلا على القاهرة الكبرى، وباقى الأنحاء، مع نشاط متوقع لـ الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا. حالة الطقس اليوم وبالنسبة لـ حالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 36 25 الإسكندرية 31 24 وادى النطرون 35 24 طنطا 35 24 شبين الكوم 36 25 دمنهور 34 24 بلطيم 32 23 مطروح 30 22 السلوم 33 23 سيوة 38 23 بورسعيد 32 26 دمياط 31 25 الزقازيق 36 25 المنصورة 36 24 الإسماعيلية 37 24 السويس 37 25 العريش 33 25 رفح 32 24 رأس سدر 37 26 نخل 36 20 نويبع 38 28 طابا 36 24 كاترين 31 19 الطور 37 25 شرم الشيخ 40 29 الغردقة 39 28 مرسى علم 38 27 الفيوم 37 24 بنى سويف 38 25 المنيا 39 25 أسيوط 39 26 سوهاج 40 26 قنا 40 27 الأقصر 41 27 أسوان 42 28 إدفو 42 28 أبوسمبل 42 28 الوادى الجديد 42 27 حلايب 36 27 شلاتين 38 27

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