المرور : إغلاق كلى للشارع الخلفى لـ مجمع محاكم الجلاء

جدة - نرمين السيد - أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، عن تنفيذ أعمال الإغلاق الكلى للشارع الخلفى لمجمع محاكم الجلاء، بـ امتداد شارع الترعة البولاقية، والذى يربط بين شارعى "شنن، والجلاء".





وقالت، فى بيان لها، إن هذا يأتى ضمن أعمال تطوير مجمع محاكم الجلاء، وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور. وأوضحت بأنه سيتم تنفيذ الأعمال اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 12/7/2021 ولمدة 3 أشهر. وأشارت إلى أنه سيتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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