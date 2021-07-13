فيديو .. وزيرة الصحة : تخصيص 24 عيادة فى 22 محافظة لـ علاج ضمور العضلات

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه تم تخصيص 24 عيادة بـ 23 محافظة لاستقبال الحالات المتوقعة للإصابة بـ ضمور العضلات، لافتة إلى أن كل العيادات تابعة لوزارة الصحة ويوجد منهم 2 فى محافظة القاهرة، و22 عيادة فى 22 محافظة.





جاء ذلك، خلال مداخلتها الهاتفية، مساء أمس الإثنين، فى برنامج "الحكاية"، والذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، على قناة إم بى سى مصر الفضائية.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أنه تم استقبال أول 25 حالة فى الأسبوع الأول، لافتة إلى أن 8 حالات منهم مناسبين للعلاج الجينى الذى تم توفيره وتم العمل على 12 حالة أخرى، لافتة إلى أنه الوزاة بصدد إقامة معمل كامل لعمل التحاليل به دون الحاجة لإجرائها بالخارج.



ولفتت الوزيرة إلى أنه تم تدريب الأطباء فى معهد ناصر، ومستشفى الجلاء العسكرى ومركز عين شمس التخصصى لتكوين فرق طبية ذى خبرة كبيرة فى مجال ضمور العضلات، موضحة أن أقوى علاج تم استخدامه التابع لشركة "نوفارت" يعمل على إحلال الجين المسبب للمشكلة.