صورة .. وزير الأوقاف ينشر نص خطبة الجمعة المقبلة

جدة - نرمين السيد - وكانت الأوقاف قد أكدت فى منشور لها معمم على جميع المديريات بضرورة التزام جميع الأئمة بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

جدير بالذكر، أن الأوقاف أعلنت وصول الدفعة الأولى من صكوك الأضاحى الخاصة بها إلى محافظة أسوان أمس الإثنين، لافتة إلأى أنه سيتتابع يوميا وصول الدفعات الأخرى ليتم ذبحها فى الوقت المخصص للذبح بعد صلاة عيد الأضحى المبارك.