مصر تعرب عن خالص تعازيها في ضحايا الحريق الذي وقع مساء أمس...

تُعرب جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة جمهورية العراق وشعبها الشقيق في ضحايا الحريق المُروع الذي وقع مساء أمس بمستشفى "الإمام الحسين" بمحافظة ذي قار ، والذي أسفر عن وفاة وإصابة العشرات. كما تتقدم مصر بصادق تعازيها لذوى الضحايا الأبرياء، داعية الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يَمُنَّ بالشفاء العاجل على المُصابين.
وتؤكد مصر على وقوفها التام وتضامنها مع جمهورية العراق الشقيق في هذا المُصاب الأليم.
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