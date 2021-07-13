محافظ القاهرة: فتح جميع المجازر الحكومية مجانا.. وحظر إقامة الشوادر

جدة - نرمين السيد - قرر خالد عبد العال محافظ القاهرة، فتح جميع المجازر الحكومية بالقاهرة "الآلى ـ جيركوـ السلام ـ الممتاز ـ طره ـ حلوان"، لاستقبال أضاحى المواطنين وتيسير تقديم خدمة الذبح مجاناً للأهالى الراغبين فى ذبح الأضحية طوال أيام العيد، منعاً للذبح خارج المجازر.





كما قرر وفقا لبيان صحفى، توقيع الكشف على الأضحية قبل الذبح، وتشديد الرقابة للتأكد من عدم الذبح خارج المجازر حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة وللتأكد من سلامة اللحوم، مؤكدا على ضرورة تجهيز المجازر التابعة للمديرية للعمل على مدار 24 ساعة خلال فترة العيد. وأكد محافظ القاهرة، حظر إقامة أى شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة سواء للمواطنين أو محلات الجزارة لعدم إعاقة حركة المرور، مشدداً على سرعة التعامل بحزم مع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة. وشدد محافظ القاهرة، على مدير مديرية الطب البيطرى بالتنسيق مع رؤساء الأحياء وشرطة المرافق ومباحث التموين، لتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق ومحلات الجزارة للتأكد من سلامة المعروض.

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