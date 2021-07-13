موعد المباراة جالاتا سراي ضد أولمبياكوس.. والقنوات الناقلة

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تقام مباراة جالاتا سراى أمام فريق أولمبياكوس ودياً، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً، استعداداً للموسم الجديد.

ويرصد دوت الخليج موعد المباراة:

تواجد النجم المصري مصطفى محمد لاعب جالاتا سراي التركي، في قائمة فريقه استعدادا لمواجهة فريق أولمبياكوس اليوناني وديا.

وأعلن فاتح تريم المدير الفنى لنادي جالاتا سراي، القائمة التى تواجه فريق أولمبياكوس، ويتواجد فيها مصطفى محمد.

وتأتي تحضيرات فريق جالاتا سراي، استعدادا لمباراتي تصفيات دوري أبطال أوروبا أمام أيندهوفن الهولندي والتي ستقام نهاية الشهر الجاري.

وعاد مصطفى محمد للمشاركة في تدريبات الفريق التركي، بعد تعافيه من الإصابة التي عانى منها مؤخراً، في أحد المباريات التحضيرية للموسم الجديد.

جدير بالذكر أن نادي جالاتا سراي رفض السماح لمصطفى محمد التواجد في قائمة منتخب مصر الأولمبي، الذي يستعد للمشاركة في أولمبياد طوكيو.

تعرض فريق جالاتا سراي التركي الذي يلعب ضمن صفوفه النجم المصري مصطفى محمد لموقف محرج فور وصوله اليونان، لخوض مباراة ودية أمام أوليمبياكوس اليوناني الذي يلعب ضمن صفوفه النجم المصري أحمد حسن “كوكا”.

ورفضت السلطات اليونانية دخول فريق جالاتا سراي التركي بسبب عدم اعتماد اليونان لفحوصات PCR التي قام بها الفريق التركي، قبل مواجهة أوليمبياكوس اليوناني في مباراة ودية.

أعلن المدرب التركي، فاتح تريم، المدير الفني لنادي جالطة سراي، تشكيل فريقه لمباراة قاسم باشا الودية، ، ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد 2021/2022، وتنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، على ملعب "نجمي قاضي أوغلو"، وديًا.

تشكيل جالطة سراي:

حراسة المرمى: بيراك.

خط الدفاع: دياندري يدلين، فالنتين أوزورنوافور، كريستيان لوينداما، عمر بيرم.

خط الوسط: إمري كلينتش، أيتاش كارا، يونس أكجون.

خط الهجوم: محمد كريم أكتوركوغلو، أردا توران، أوجولكان تشاجلايان.

مقاعد بدلاء جالطة سراي

أوزتورك - ريان بابل - فالكاو - إسماعيل تشبيه - إمري أكبابا - شدمير - باباكان - أرسلان - ماركوس - سيكيديكا - علي يافوزكول - فيجولي - فاتح أوزتوك .

ولم يتواجد مصطفى محمد في قائمة المباراة، إذ غاب عن التشكيل الأساسي والاحتياطي ، حيث يبدو أن نجمنا المصري لم يتعاف بعد نهائيًا من الإصابة التي تعرض لها في مباراة رابيد فينا قبل أسبوعين.

جالطة سراي بعد مباراة قاسم باشا ، سيواجه أولمبياكوس، منتصف هذا الأسبوع ، قبل 11 يومًا من مباراة آيندهوفن الهولندي في التصفيات المؤهلة لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا .

عودة مصطفى محمد

انتضم مصطفي محمد لاعب جالاتا سراي التركي ، الأربعاء الماضي الموافق السابع من يوليو ، إلى التدريبات الجماعية لفريق جلطة سراي التركي ، وذلك للمرة الأولى منذ الإصابة التي تعرض لها مؤخراً .

إصابة مصطفى محمد

وكان مصطفى محمد، قد تعرض لإصابة خلال المباراة الودية التي جمعت فريقه جلطة سراي، اما ديانمو بوخارست الروماني ، يوم السابع والعشرين من يونيو الماضي ، ضمن استعدادات الفريق التركي لخوض منافسات الموسم الجديد .

الجدير بالذكر أن خرج نجم الزمالك المعار ، في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة ، وذلك بعد أن تعرض لإصابة من تدخل قوي مع المدافع ، قبل أن يعلن جلطة سراي ، خضوع اللاعب لأشعة الرنين المغناطيسي بمجرد خروجه ، والتي أظهرت إصابته بتورم في الركبة اليسرى ونزيف في الكاحل .