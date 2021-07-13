/640355/في-عيد-ميلاده-ال-36-ماذا-قدم-عبدالله-السعيد

يحتفل عبد الله السعيد، نجم بيراميدز الحالى والأهلى السابق، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلاده الـ36، حيث ولد بمحافظة الإسماعيلية فى 13 يوليو 1985، بدأ عبد الله السعيد مسيرته الكروية فى النادى الإسماعيلى بقطاع الناشئين، وانضم للفريق الأول للدراويش ليسطع نجمه ويجذب أنظار قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك، إلا أن مسئولى القلعة الحمراء استطاعوا أن يحصلوا على خدمات اللاعب.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

يلعب في نادي بيراميدز ، وهو اللاعب الذي كلف بمهمة خلافة نجم الكرة المصرية محمد أبو تريكه في مركز صناعة اللعب، وقد نجح في تطوير مستواه وتثبيت مكانه في وسط ملعب الأهلي حتي اختير كأفضل لاعب في موسم 2016–2017، وسجل العديد من الأهداف الحاسمة للأهلي منذ انضمامه في صيف 2011، ليساعد النادي الاهلي في الفوز ببطولة الدوري الممتاز مرتين ودوري أبطال إفريقيا مرتين. وكان من ضمن الأسماء التي شاركت في كأس العالم 2018 بروسيا.

ومع الأهلى تألق عبد الله السعيد وحصد العديد من البطولات، جاءت كالتالى: 4 ألقاب دورى عام، بطولة واحدة كأس مصر، وبطولتين من كأس السوبر المصرى، وكأس السوبر الأفريقى ودورى أبطال أفريقيا.

وخاض عبد الله السعيد تجربة احترافية قصيرة فى صفوف كوبيون بالوسورا الفنلندى ثم انتقل إلى الدورى السعودى عبر بوابة نادى أهلى جدة، قبل أن يعود مجدداً إلى مصر عبر بوابة نادى بيراميدز.

حقق عبد الله السعيد الكثير من الأرقام القياسية التي تذكر ومنها:

أفضل لاعبي أفريقيا 2013 ،وأفضل لاعب في مصر 2016.

هداف الدوري المصري مرتين: 2012-13 ،2019-20.

دخول قائمة نادي المئة في الدوري المصري بعد تخطيه حاجز 100 هدف.

تخطى اللاعب اسطورة كرة القدم المصريه بعد محمد صلاح محمود الخطيب في قائمة نادي المئة في الدوري المصري بعد تحطيمه حاجز 109 هدف

عبداله السعيد أحدث ضجة فى الكرة المصرية عندما كان لاعبًا فى صفوف النادى الأهلى، وقام بالتوقيع لصفوف الزمالك الأمر الذى ترتب عليه إعلان مجلس إدارة القلعة الحمراء عرض اللاعب للبيع وانتقل اللاعب بعدها لصفوف أهلى جدة السعودى، قبل أن يعود إلى براميدز.

مسيرتة ضمن صفوف المنتخب

بعدما أبدي عبد الله السعيد اللعب ضمن صفوف الأندية التي لعب داخل صفوفها وأصبح متألق انضم السعيد إلى منتخب مصر الأول منذ عام 2010 وكان من اللاعبين البدلاء، لكن تغير الحال منذ عام 2015 فأصبح لاعب أساسي في صفوف المنتخب، وشارك في 15 مباراة أحرز فيها 3 أهداف بالإضافة إلى أهدافه في المباريات الودية، ويعتبر واحد من المواهب التي تألقت مع منتخب الشباب المصري مواليد 1985 مع محمد رضوان صاحب فضية كأس الأمم الأفريقية للشباب عام 2005 والذي شارك بكأس العالم للشباب في نفس العام، وتوقع له الجميع مستقبلًا باهرًا ومن هنا تمكن أن يبرز اسمة خلال مجال كرة قدم.

الإنجازات التي حققها:

نجح في حصد الدوري المصري الممتاز في مواسم 2013-2014 و2015-2016 كأس السوبر المصري: مواسم 2011 و2014 و2015 و 2017 كأس مصر : 2017 دورى أبطال إفريقيا: موسمي 2012 و2013 كأس الاتحاد الإفريقي الكونفدرالية الإفريقية: موسم 2014 كأس السوبر الإفريقي: موسمي 2013 و2014 جائزة أفضل لاعب: موسم 2016.

اللاعب صاحب الـ 36 عام، خاض 354 مباراة ببطولة الدورى فقط مسجلاً 109 أهداف وصانعًا 75 لزملائه خلال 28259 دقيقة لعب، أهداف السعيد جاءت بواقع 35 مع الإسماعيلي، و67 هدفا مع الأهلي، و31 هدفا مع بيراميدز.