بحضور 3 وزراء.. انعقاد الاجتماع الأول للجنة تيسير إجراءات سياحة اليخوت 

جدة - نرمين السيد - انعقد بمقر وزارة النقل، الاجتماع الأول للجنة تيسير إجراءات سياحة اليخوت فى مصر، برئاسة وزير النقل كامل الوزير، وبحضور كل من الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار والدكتور محمد معيط وزير المالية، ومسؤولى عدد من الوزارات والجهات المعنية.





جاء ذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، للحكومة المصرية بوضع خطة إستراتيجية لتعظيم سياحة اليخوت فى مصر، ودراسة الإجراءات المنفذة لسياحة اليخوت مقارنة بالدول المنافسة عملا على تيسير الإجراءات وتعظيما لذلك النوع من النشاط السياحى، وفى ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بتشكيل لجنة برئاسة المهندس كامل الوزير تهدف إلى العمل على تيسير إجراءات سياحة اليخوت فى مصر، وتحديد أبرز التحديات وتقديم المقترحات بشأنها.

وأوضح بيان صحفى، أنه تم مناقشة الآليات والإجراءات الخاصة بوضع استراتيجية جذب سياحة اليخوت بجمهورية مصر العربية على أن تتضمن تلك الإجراءات تحديث الخريط الخاصة بجميع المارين على مستوى الجمهورية سواء القائمة أو المقترحة مع تحديد المناطق الواعدة و التى تمثل نقاط جذب لسياحة اليخوت ووضع الضوابط والقواعد التنظيمية لسياحة اليخوت لتوحيد جميع الاشتراطات اللازمة لإنشاء وتشغيل المارين على مستوى الجمهورية للعرض على اللجنة الوزارية للسياحة والآثار برئاسة الدكتور رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها.

وتابع: وكذلك إطلاق منصة "النافذة الواحدة لسياحة اليخوت: يمثل فيها جميع الجهات المعنية بحيث تكون وزارة النقل (قطاع النقل البحرى) هى الجهة المسئولة عن التنسيق مع جميع الجهات لإصدار جميع التراخيص وتحصيل الرسوم المقررة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتبسيط التصاريح المطلوبة لتحرك اليخوت بين جميع الموانئ المصرية بالإضافة إلى استعراض دور كل جهة من الجهات المعنية فى تنفيذ تلك الإجراءات.

كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات مكثفة لكافة الجهات المعنية لسرعة وضع الآلية النهائية بكافة الإجراءات المطلوبة لتنفيذ تلك الاستراتجية بالتزامن مع الانتهاء من تنفيذ "النافذة الواحدة لسياحة اليخوت"، ليتم تقديم التقرير النهائى لرئيس مجلس الوزراء تمهيدا للعرض على رئيس الجمهورية.