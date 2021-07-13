صور.. وزير الخارجية يلتقى ممثل الاتحاد الأوروبى للشؤون السياسية والأمنية

جدة - نرمين السيد - وخلال اللقاء تم التشاور حول التحديات المشتركة إقليميًا ودوليًا والفرص المتاحة للتعاون بين ‫مصر والاتحاد الأوروبى و‫قضية سد النهضة وليبيا وعملية السلام. صرح بذلك السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية.

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