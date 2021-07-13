/640365/تفاصيل-خدمة-الانترنت-البنكي-من-بنك-مصر-للشركات-BM-Online-Business

يقدم بنك مصر في إطار سعي لتقديم الخدمات المميزة لعملائه ومنهم خدمة الانترنت البنكي من بنك مصر للشركات BM Online Business وذلك لتطوير منظومة خدمات الإنترنت البنكي للشركات والمؤسسات والتي يمكن من خلالها متابعة الحسابات وإجراء العديد من المعاملات البنكية بسهولة وأمان من بنك مصر.

دوت الخليج مميزات خدمة الانترنت البنكي من بنك مصر تحويل الأموال بين الحسابات داخل البنك تحويل الأموال للبنوك المحلية التحويل خارج مصر سداد بطاقة ائتمان-تحويل أموال للبطاقات المدفوعة مقدماً التحويل لجميع بطاقات البنوك المحلية التحويل لجميع المحافظ الإلكترونية داخل مصر إضافة تعليمات مستديمة فتح حساب - ربط ودائع - شراء شهادات طلب دفتر شيكات - إيقاف صرف شيك - عرض حالة شيك طلب شيك مصرفي طلب شهادة معتمدة بالأرصدة طلب إصدار بطاقة خصم فوري إيقاف جميع البطاقات إدارة أرصدة الحسابات الاستعلام عن المعاملات للتجار عرض ملخص حسابات الشركة (حسابات جارية، شهادات، ودائع، قروض، بطاقات ائتمانية) بمختلف العملات عرض كشوف الحسابات، البطاقات "كشف حساب لفترة محددة / كشف حساب مختصر" عرض العمليات المنفذة من خلال الإنترنت البنكي إمكانية الاطلاع وتنفيذ المعاملات المالية على حسابات الشركة التابعة إمكانية إدارة حسابات الشركة وحسابات الشركات التابعة لها من خلال حساب مستخدم واحد الاشتراك في خدمة الانترنت البنكي من بنك مصر يمكنكم التوجه لفرعكم أو لأقرب فرع من فروع مصرفنا لتفعيل الخدمة.

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