أسعار فائدة ودائع البنك الزراعي المصرى

يقدم الأن البنك الزراعي المصري في شهر يوليو 2021 ودائع الادخار ذات العائد الثابت بالجنيه المصري، وبحد أدنى يبدأ من 100 جنيه، وأسعار فائدة تنافسية عند شراء ودائع الادخار وتتحدد أسعار الفائدة علي الودائع من البنك الزراعى المصري حسب المدة.

دوت الخليج

فائدة ودائع البنك الزراعي المصرى على الأسابيع والشهور

الوديعة من أسبوع إلى أسبوعين: العائد: 4.25% الوديعة من أسبوعين إلى شهر: العائد: 5.25% الوديعة لمدة شهر إلى شهرين: العائد: 7.75% الوديعة لمدة من شهرين إلي 3 أشهر: العائد: 7.75% الوديعة لمدة من 3 أشهر إلي 6 أشهر: العائد: 8% الوديعة لمدة من 6 أشهر إلي سنة: العائد: 8.25%

فائدة ودائع البنك الزراعي المصرى على السنوات

الوديعة لمدة من سنة إلي سنتين: العاند: 8.25% الوديعة لمدة من سنتين إلي 3 سنوات: العاند: 8.5% الوديعة لمدة 3 سنوات: العاند: 8.75%