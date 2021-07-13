/640369/لجنة-المسابقات-تعلن-عن-مواعيد-مباريات-كأس-مصر-لكرة-اليد

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة اليد، عن موعد انطلاق مباريات كأس مصر للموسم المحلي 2020/2021، من مسابقة كأس مصر للرجال، ويعرض دوت الخليج الموعد التي حددته لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد لبطولة كأس مصر:

مواعيد انطلاق أدوار بطولة كأس مصر

قررت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة تحديد يوم 4 نوفمبر لانطلاق دور الـ 64 من بطولة كأس مصر للرجال لموسم 2020/2021، بينما حددت يوم 28 نوفمبر لدورالـ 32، ويوم 5 فبراير لدور الـ 16، ويوم 19 فبراير لدور الـ 8، ويوم 17 من شهر مارس لدور نصف النهائي، ويوم 18 مارس للنهائي.

نتائج قرعة لجنة المسابقات لدوري المحترفين:

الجوله الأولى

الزمالك أمام هليوبوليس الأهلى أمام البنك الاهلى الجزيرة أمام الشمس طلائع الجيش أمام الحوار هليوليدو أمام ستاد المنصورة سبورتنج أمام سموحة المعادى أمام أكتوبر الطيران أمام أصحاب الجياد الزهور أمام الأوليمبي

الجوله الثانيه

الزمالك أمام الشمس الأهلى أمام أكتوبر الجزيره أمام هليوبوليس طلائع الجيش أمام ستاد المنصوره هليوليدو أمام الحوار المعادى أمام البنك الاهلى الطيران أمام الأوليمبى الزهور أمام أصحاب الجياد

نظام دوري المحترفي في كرة السلة

تضم الجولة الأولى من دوري المحترفين لكرة اليد 18 فريق، ويلعبون دورة من مجموعة واحدة، وتضم تلك المجموعة مرتبط 2002 و2004، ويتم تأهل المراكز الست الأولى للعب على المنافسة، ثم نقسم الـ 12 فرق الأخرى إلى مجموعتين فردي وزوجي، ويتم من خلالهم تحديد الـ 4 فرق الهابطين.

قائمة منتخب مصر في كرة اليد

في حراسة المرمى: كريم هنداوي - محمد عصام الطيار - محمد علي في مركز الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار – أحمد مؤمن صفا في مركز الظهير الأيسر: علي زين – يحيى الدرع – حسن وليد قداح في مركز صانع الألعاب: أحمد هشام السيد "دودو" – أحمد خيري – سيف الدرع في مركز الجناح الأيمن: محمد سند – أكرم يسري في مركز الظهير الأيمن: أحمد الأحمر – يحيى خالد – محسن رمضان في مركز الدائرة: محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري – وسام نوار – أحمد عادل.