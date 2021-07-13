تفاصيل تطبيقات بنك الاسكندرية للخدمات النكية وO-key

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تطبيقات بنك الاسكندرية يسأل عنها العملاء هذه الفترة لأن عملاء بنك الاسكندرية اصبحو يجدون الطريقة السهلة عن طريق التطبيقات والانترنت خاصًة بعد أزمة كورونا.

دوت الخليج

تطبيق الخدمات البنكية للموبايل من بنك الاسكندرية

بنك الإسكندرية معاك في كل مكان مع التطبيق الجديد الخدمات البنكية للموبايل حيث يوفر الوقت والطاقة في معرفة المعاملات البنكية والتحويلات بكل سهولة.

تطبيق O-Key من بنك الإسكندرية

تطبيق رموز من بنك الإسكندرية الأمان لاستخراج كلمة المرور لاستخدامها مرة واحدة. استمتع بأقصى مستويات الأمان على معاملاتك البنكية عبر الإنترنت.