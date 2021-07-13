إطلاق برنامج البعثات لكوادر أكاديمية الفنون.. الشروط والمستندات المطلوبة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وزيرة الثقافة، أن برنامج الابتعاث الجديد يهدف إلى صقل المواهب والخِبرات العملية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، بتدريبهم فى أرقى جامعات ومعاهد الفنون فى العالم، تماشيًا مع الخطة الاستراتيجية للدولة المصرية التى تعتبر الفنون أحد المكونات الرئيسية لبناء المواطن المصرى ورُقيه وتقدمه.

وتضمن الإعلان العديد من المجالات التدريبية المتميزة، ففى المجال السينمائى ستشمل التدريبات "تقنية الإحياء الرقمى والهولوجرام، ومونتاج الواقع الافتراضى، وتصميم الجرافيك، وكاميرات الدرون وبرامج المونتاج الخاصة بها"، وتشمل البعثات المُخصصة للمجال الموسيقى طلاب وكوادر المعهد العالى للموسيقى الكونسرفتوار"قسم آلات النفخ والإيقاع تخصص فلوت"، والتقنيات الحديثة فى أعمال الموسيقى المُعاصرة، وقسم الوتريات تخصص "تشيللو" وقسم البيانو، وقسم الوتريات تخصص "هارب"، ومجال تكنولوجيا صناعة وتحريك العرائس "مسرح العرائس"، وفى مجال المسرح ستشمل التدريبات "الديكور المسرحى، والمسرح الأسود، والمسرح التنموي، ومسارح الفئات العمرية للأطفال".

وجاءت شروط التقديم لأحد البرامج التدريبية على النحو التالى:-

- أن يكون من العاملين بأحد المعاهد التابعة لأكاديمية الفنون.

- أن يكون مصرى الجنسية.

- أن يكون محمود السيرة وحسّن السُمعة، ولم يسبق الحُكم عليه فى جناية أو فى جُنحة مُخلة بالشرف أو فى إحدى الجرائم الإرهابية أو الجرائم المُرتبطة بها.

- أن يكون متمتعًا باللياقة الصحية التى تقتضيها البعثة، وأن تكون حالته الصحية تسمح له باحتمال طبيعة الدراسة وظروفها فى البلد المُزمع إيفاده إليها.

- أن يكون مستوفيًا للشروط الخاصة بالترشيح للمجال والمستوى الذى تقدم له، والتى تضعها اللجنة التنفيذية للبعثات عند الإعلان عن البعثات.

- أن يكون على قوة العمل وقت التقدم للحصول على البعثة.

- ألا يكون قد سبق إيفاده فى بعثة للغرض ذاته، أو تم إلغاء إيفاده.

- ألا يكون المُتقدم على منحة مُقدمة للدولة أو بعثة أو أجازة دراسية لذات غرض الإيفاد خلال فترة التقدم للإعلان.

- الحصول على موافقة السلطة المُختصة بالجهة التابع لها المبعوث.

-أن يكون قد أنهی مدة الإلتزام المنصوص عليها بقانون البعثات، إذا كان قد سبُق له الإيفاد فى بعثة أو مهمة علمية من خلال الإدارة المركزية للبعثات.

- يتم ترك شرط اللغة لما تُقرره الجهة التى سيتدرب بها المتقدم وحسب دولة الإيفاد.

- يُمكن التقدم لأى فئة عمرية لهذا البرنامج التدریبى.

وتقوم الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالى بتمويل البرامج التدريبية، وتشمل جميع النفقات بالإقامة والمصروفات البحثية وتذاكر الطيران "ذهاب وعودة"، والتأمين الصحى، طوال فترة التدريب.

ويجب على المُتقدم للحصول على البعثة أن يكون لديه المستندات المطلوبة، والتى جاءت على النحو التالى:-

- استمارة بيانات من أكاديمية الفنون باللغة العربية ومُعتمدة ومختومة.

- إفادة من أكاديمية الفنون تُفيد بأن المُتقدم لم يسبق حصوله على بعثة أو مِنحة بغرض الحصول على الدكتوراه عن طريق البعثات، "إشراف مُشترك - بعثة خارجية - منحة مقدمة للدولة - أحد البرامج المُمولة على نفقة البعثات"، کما یتم الإشارة إلى إذا كان عليه مدة التزام من عدمه، وفقًا لنص المادة 24 من القانون رقم 149 لسنة 2020.

- يجب أن يكون مشروع خطة التدريب باللغة الإنجليزية، ولا تزيد عن 3 صفحات، وتحتوى على خطة الاستفادة من المهارات المُكتسبة من التدريب، وأن تكون مُعتمدة ومختومة من رئيس المعهد المُختص.

- خِطاب قبول من أحد جهات التدريب الأجنبية.

- تقديم ما يُفيد الموقف من الخدمة العسكرية بالنسبة للذكور.

- موافقة جهة العمل للتقدم لهذه البعثات، مُعتمدة ومختومة من رئيس أكاديمية الفنون.

وسيتم فتح باب التقدم اعتبارًا من 15 يوليو الجارى وحتى 19 سبتمبر 2021، كما سيتم الإعلان عن جميع التفاصيل على الموقع الإلكترونى للبعثات www.cdm.edu.eg