القوى العاملة: بدء التدريب على 5 مهن بالتعاون مع مؤسسة دار الرعايا للبنين 

وزار ياسر سعيد وكيل الوزارة مدير المديرية، وفقا لبيان صحفى، المؤسسة وعقد اجتماعا مع المسؤولين لوضع الترتيبات اللازمة لبدء عملية التدريب الفعلى، واختيار الصبية وفقا لإحكام قانون العمل ليتم تدريبهم من قبل مدربين متخصصين على المهن المختلفة من خلال المدربين المعتمدين بمراكز التدريب التابعة للمديرية على مهن صيانة المحمول، والسباكة، والتبريد والتكييف، وصيانة الماكينات، لتأهيلهم لسوق العمل لمواجهة ظروف الحياة.
وتم خلال الزيارة تفقد الورش التدريبية المتاحة بالمؤسسة والتجهيزات المزمع إتمامها، وذلك بالتعاون مع مشروع معا من أجل مصر والكنيسة الإنجيلية.
حضر الاجتماع القس ديفيد عزيز عميد الكنيسة الإنجيلية، ورامز واصف منسق مشروع "معا من أجل مصر" ومشيرة صالح مدير مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، والدكتور احمد زقيلح رئيس مجلس الإدارة ومندوب من وزاره التضامن.
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