تشغيل خط جديد للنقل الجماعى فى العبور

جدة - نرمين السيد - أعلنت المهندسة إيمان نبيل، رئيس الإدارة المركزية للتنمية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تشغيل مسار خط أتوبيس نقل جماعى جديد بمدينة العبور، من جنة العبور إلى كارفور من الـ4 مساءً وحتى الساعة الـ11 مساءً تلبية لرغبات المواطنين بالمدينة، بجانب الاتفاق مع شركة مواصلات مصر لتدعيم خطوط النقل الداخلى والخارجى بالمدينة بعدد من الأتوبيسات الجديدة لتقليل زمن التقاطر وتيسير حركة النقل بالمدينة، تحت إشراف لجنة رئيسية تم تشكيلها بهيئة المجتمعات لمتابعة وتقييم وتطوير منظومة النقل الجماعى بالمدن الجديدة.





وأشارت المهندسة إيمان نبيل، إلى أن ذلك يأتى فى إطار مساهمة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجذب المواطنين للسكن بالمدن الجديدة التابعة لها، ولإظهار المدن بالصورة الحضارية اللائقة، وتحقيق منظومة توفر جميع الخدمات اللازمة على أعلى مستوى بالمناطق السكنية بالمدن الجديدة طبقًا لشروط ومواصفات متميزة، ومنها منظومة نقل الركاب من خلال شبكة من الأتوبيسات المكيفة الذكية تواكب المعايير الدولية للنقل الحضارى وتحت مظلة التنمية المستدامة، وكذلك الحد من المواصلات غير المرخصة، بجانب تشكيل لجان مختصة لمتابعة حركة منظومة النقل الداخلى والخارجى بالمدينة تكون من مهامها: متابعة كافة خطوط النقل وعمل التعديلات اللازمة لمواعيد الانطلاق وخطوط السير حسب حاجة قاطنى المدينة، ومتابعة أتوبيسات النقل الداخلى من خلال المنظومة الإلكترونية GPS، وحالة ونظافة الأتوبيسات، وتجهيز الطرق والمسارات الخاصة بالأتوبيسات واستراحات الركاب بأماكن الانتظار لخطوط النقل بالمدينة، حتى يتسنى للمواطن الحصول على خدمة متميزة وسهولة التنقل من وإلى أحياء المدينة.

من جانبه أوضح المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه سبق تشغيل مسار الخط الأول من الترفيهية إلى جنة العبور، حيث تعمل الأتوبيسات من الساعة الـ6:40 صباحًا، وحتى الساعة الـ11 مساء، وذلك بعد عمل الصيانة الدورية للأتوبيسات الموجودة بالمدينة فى إطار بروتوكول التعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة مواصلات مصر، وتم تسليم الأتوبيسات للشركة لتشغيلها.

وأضاف، أنه جارٍ تخصيص موقف الأتوبيسات الموجود بمنطقة الـ70 م2 إسكان الشباب لشركة مواصلات مصر بنظام مقابل الانتفاع السنوى لتشغيل خطوط النقل الخاصة بها داخلياً وخارجياً، وجارٍ أيضاً التنسيق لتشغيل الموقف الإقليمى بالمنطقة الترفيهية بالمدينة، حيث تم إنشاء الموقف على مساحة 28.000م2 بجوار مبنى جامعة بنها لسهولة التنقل من المدينة إلى الأقاليم والعكس، وجارٍ إعداد دراسة لتكامل منظومتى النقل الداخلى والخارجى والربط بينهما من خلال أماكن انتظار مشتركة.