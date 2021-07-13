صور.. محافظ القليوبية يطمئن على المجازر استعدادا لاستقبال أضاحى العيد

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان، توافر كميات كافية من اللحوم والسلع التموينية واسطوانات البوتاجاز والوقود خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى توافر كل الخدمات والسلع الأساسية بأسعار مناسبة.





ووجه الهجان خلال متابعته، اليوم الثلاثاء، مجموعة من المجازر بمدن بنها وطوخ وقها، للاطمئنان على استعداد المجازر لاستقبال أضاحى المواطنين طوال أيام العيد - بضرورة استمرار حملات التفتيش المكثفة بالتعاون مع مديريتى الشؤون الصحية والتموين على اللحوم بمحلات الجزارة وأماكن عرض اللحوم المجمدة والثلاجات حفاظًا على الصحة العامة.



واطمأن محافظ القليوبية خلال جولته على اتخاذ الإجراءات الصحية أثناء الذبح والكشف على الذبائح وكيفية التعرف على اللحوم غير الصالحة، كما تحدث مع عدد من الجزارين عن أسعار اللحوم الحية وبعد الذبح، مطالبًا بتشديد الرقابة على الذبائح والكشف الجيد عليها ظاهريًا وباطنيًا، كما شاهد أقسام المجازر المختلفة، ووجه بضرورة رفع مخلفات الذبح أولًا بأول مع غسيل العنابر بالمطهرات، مشددًا على حسن معاملة المواطنين.

من جانبها، أشارت وكيل الطب البيطرى الدكتورة أمل العسيلى إلى أن عدد رؤوس الماشية التى تم ذبحها بمجازر القليوبية خلال الأسبوعين الماضيين بلغت حوالى 3 آلاف و200 رأس، كما تم تحرير 20 محضرا وضبط 3 أطنان لحوم غير صالحة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين فورا.