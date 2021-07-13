نائب محافظ الجيزة يتابع أعمال تطهير مصرف ومشروع محطة رفع اللبينى

جدة - نرمين السيد - تابع إبراهيم الشهابى نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، ويرافقه خالد محمد عبدالحميد مدير عام صرف شمال الجيزة واللواء محمد عبد الحميد رئيس مركز ومدينة أبوالنمرس، أعمال تطهير مصرف اللبينى بقرية الحرانية بنطاق مركز ومدينة أبوالنمرس للتعامل مع مشكلة ارتفاع منسوب المياه بالمصرف.





جاء ذلك فى إطار تكليفات أحمد راشد محافظ الجيزة بالمرور الميدانى لمتابعة أعمال تطهير مصرف اللبينى بقرية الحرانية بمركز ومدينة أبوالنمرس للوقوف على الحلول التى وضعتها المحافظة للتعامل مع مشكلة أرتفاع منسوب المياه بالمصرف.

ووجه نائب المحافظ، وفقا لبيان صحفى، بسرعة الانتهاء من أعمال التطهير لضمان انتظام دورة الصرف للمسار بالكامل دون وقوع أى مشكلات أو معوقات والتأكد من رفع كافه المخلفات بمسار المصرف.

كما التقى نائب المحافظ بعدد من أهالى قرية الحرانية للاستماع إلى طلباتهم واقتراحاتهم فى العديد من المجالات والقطاعات المختلفة على مستوى القرية، واختتم نائب المحافظ جولته الميدانية بمركز ومدينة أبوالنمرس بتفقد محطة رفع مصرف اللبينى لخدمة الأراضى الزراعية تقدر بحوالى 15 ألف فدان بقرى الحرانية وشبرامنت وعش العرب وأبوصير وسقارة.

ووجه نائب المحافظ بسرعة الانتهاء من الأعمال المنفذة والالتزام بالمواعيد المتفق عليها فى الموعد المحدد.