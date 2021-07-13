القوى العاملة: تعيين 31 شاباً .. والتفتيش على 124 منشأة بشمال سيناء

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة شمال سيناء بتعيين 31 شاباً من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 2 من ذوى الاحتياجات الخاصة ، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وذلك من ضمن 171 شاباً مسجلين من راغبى العمل.

تلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك من محمد سالم عبد المالك مدير مديرية القوي العاملة بشمال سيناء عن إنجازات المديرية عن شهر يونيو الماضي، أشار فيه إلي أن المديرية قامت باستخراج 36 شهادة قياس مستوى المهارة، و 35 رخصة مزاولة الحرفة من خلال المكاتب التابعة لها في المحافظة .

وفى مجال التفتيش العمالي، قامت مديرية القوي العاملة بشمال سيناء بالتفتيش على 124 منشأة، والقيام بحملة تفتيش شامل ، وأسفر عن تحرير محضر لمنشآت مخالفة ، أما عن السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 6 منشآت يعمل بها 505 عمال .

وأوضح مدير مديرية بشمال سيناء أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية صحياً وإجتماعياً ، قامت المديرية بصرف 5 منح مولود جديد بإجمالى 10 آلاف جنيه .

كما قامت مديرية القوي العاملة بشمال سيناء بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 6 منشآت ، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلا عن مكاتب التفتيش العمالي.