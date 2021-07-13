وزيرة الهجرة تعقد ندوة نقاشية مع المشاركين للحديث عن مبادرة ”اتكلم عربي”...

أكثر من 50 طفلا من أبناء المصريين في دول عربية وأجنبية يشاركون في المعسكر

السفيرة نبيلة مكرم للأطفال: لدينا إنجازات وقصص نجاح مصرية مبهرة لابد أن تتعرفوا عليها لتدركوا عظمة وطنكم

نائب محافظ جنوب سيناء تشيد بمبادرة "اتكلم عربي" وتحث الأطفال على زيارة مدن المحافظة السياحية لتعزيز الارتباط بوطنهم

ماجد فوزي: "الهجرة" تبذل جهدًا كبيرًا في الترويج لـ"اتكلم عربي" على نطاق واسع.. وهذا المعسكر خير دليل

عقدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ندوة نقاشية مع الأطفال المشاركين في المعسكر الخامس للجيلين الرابع والخامس من أبناء المصريين بالخارج، في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، وهو المعسكر الذي يشارك به أكثر من 50 طفلاً من الولايات المتحدة وكندا وإيطاليا والإمارات والكويت وقطر، وتم تنظيمه هذه المرة في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" التي أطلقتها وزارة الهجرة تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة حرب طمس الهوية لدى أبناء المصريين المقيمين بالخارج.

وقد عُقدت الندوة بأحد فنادق مدينة شرم الشيخ، بحضور الأستاذة إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء، ومسئولين آخرين من المحافظة، والأديبة سماح أبو بكر عزت المتخصصة في أدب الطفل وضيفة شرف المعسكر، والسيد/ ماجد فوزي مدير مؤسسة "ويل سبرنج" المنظمة للمعسكر، والسيد/ مطيع إسماعيل رجل الأعمال والخبير السياحي.

وفي كلمة لها خلال الندوة، أكدت السفيرة نبيلة مكرم على أهمية دور أبناء مصر المقيمين بالخارج من الأطفال والشباب في نقل صورة إيجابية وصادقة عن وطنهم وقدرتهم على تقديم الدعم اللازم للوطن في شتى المجالات، كما استعرضت مع الأطفال عن المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" وأهدافها ومزايا التطبيق الإلكتروني الخاص بها، مشددة على ضرورة الحفاظ على التحدث باللغة العربية واللهجة المصرية كعنصر أساسي في هويتهم الوطنية.

وفي نفس السياق، أخذت تتحدث وزيرة الهجرة مع الأطفال عن بعض القضايا الوطنية والإنجازات التي شهدتها الدولة المصرية التي لابد أن يتعرفوا عليها ليدركوا عظمة وطنهم، مثل ثورة 30 يونيو التي مهدت الطريق إلى جمهورية الجديدة، وما وصلت إليه مكانة المرأة المصرية في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك قصة النجاح العظيمة لقناة السويس في تعويم السفينة البنمية "إيفرجيفن"، حيث رحبت الوزيرة بالأديبة والكاتبة سماح أبو بكر عزت صاحبة كتاب "قنال لا تعرف المحال" الذي يحكي قصة النجاح هذه بأسلوب شيق ومبسط للأطفال، معلنة أن الكاتبة ستقوم بعمل حلقة نقاش مع الأطفال خلال المعسكر لتحكي لهم بأسلوب مبتكر هذه القصة.

من جانبها، رحبت بحضور الأستاذة إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء، بوزيرة الهجرة وبكل المشاركين في المعسكر، وأشادت بجهود الوزيرة في مبادرة "اتكلم عربي" وبفكرة المبادرة وأهدافها، كما أعربت عن تطلعها إلى أن تتحقق الاستفادة القصوى من هذا التجمع الذي يضم أكثر من 50 طفلا من دول مختلفة، موجهة الدعوة إلى الأطفال في المعسكر بزيارة مدن عديدة في محافظة جنوب سيناء للاطلاع على طبيعة بلدهم الخلابة وجمالها وأمنها وأمانها بما يسهم في تعزيز روح الانتماء في نفوسهم ويشجعهم على زيارة مصر مرارًا وتكرارًا.

فيما رحب السيد/ ماجد فوزي، مدير مؤسسة "ويل سبرنج" المنظمة للمعسكر، بالحضور جميعا، وأكد أن الهدف من إقامة مثل هذه المعسكرات لهؤلاء الأبناء في مصر، هو تعريفهم بوطنهم واكتشاف كل ما هو جميل وإيجابي فيه وربطهم به لتعزيز شعور الانتماء لديهم وتمكينهم من الدفاع عنه والمساهمة في دعمه والإعلاء من شأنه، مثمنا المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" والجهد الذي تبذله وزارة الهجرة للترويج لها على نطاق واسع، والمعسكر القائم الآن هو خير دليل على ذلك.

ويستمر المعسكر حتى يوم 17 يوليو الجاري، ويأتي هذه المرة استكمالا لما تتبناه وزارة الهجرة من رؤية ضمن المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" لحث أبناء المصريين بالخارج على الحديث باللغة العربية من أجل الحفاظ على الهوية الوطنية والمصرية ومحاربة طمسها.