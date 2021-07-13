القوي العاملة : بدء التدريب علي 5 مهن بالتعاون مع مؤسسة...

أصدر وزير القوي العاملة محمد سعفان، توجيهات لمديرية القوي العاملة بالإسكندرية بضرورة متابعة تنفيذ البروتوكول الموقع بين المديرية ومؤسسة دار الرعايا للبنين بالمحافظة .

وفي هذا الإطار قام ياسر سعيد وكيل الوزارة مدير المديرية بزيارة للمؤسسة وعقد اجتماعا مع المسئولين لوضع الترتيبات اللازمة لبدء عملية التدريب الفعلي ، واختيار الصبية وفقا لاحكام قانون العمل ليتم تدريبهم من قبل مدربين متخصصين علي المهن المختلفة من خلال المدربين المعتمدين بمراكز التدريب التابعة للمديرية علي مهن صيانة المحمول ، والسباكة، والتبريد والتكييف، وصيانة الماكينات، لتأهيلهم لسوق العمل لمواجهة ظروف الحياة.

وتم خلال الزيارة تفقد الورش التدريبية المتاحة بالمؤسسة والتجهيزات المزمع إتمامها ، وذلك بالتعاون مع مشروع معا من أجل مصر والكنيسة الإنجيلية.

حضور الاجتماع القس ديفيد عزيز عميد الكنيسة الإنجيلية ، ورامز واصف منسق مشروع "معا من أجل مصر" ومشيرة صالح مدير مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، والدكتور احمد زقيلح رئيس مجلس الإدارة ومندوب من وزاره التضامن.