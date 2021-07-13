/640379/البنك-الأهلي-المصري-يقدم-مشروعات-صغير-للقطاع-التجاري

دوت الخليج

المشروعات الصغيرة من البنك الأهلي المصري

الشركات القائمة: الإيرادات تتراوح من 1 مليون جنيه مصري إلى أقل من 50 مليون جنيه مصري . الشركات الجديدة: رأس المال يتراوح من 50000 جنيه مصري إلى أقل من 3 مليون جنيه مصري القرض الساري: سعر الفائدة الساري على القرض هو سعر الكوريدور

المشروعات المتوسطة من البنك الأهلي المصري

الشركات القائمة: الإيرادات تتراوح من 50 مليون جنيه مصري إلى أقل من 200 مليون جنيه مصري الشركات الجديدة: رأس المال يتراوح من 3 مليون جنيه مصري إلى أقل من 5 مليون جنيه مصري القرض الساري: سعر الفائدة الساري على القرض هو سعر الكوريدور

المشروعات متناهية الصغر من البنك الأهلي المصري

الشركات القائمة: الإيرادات أقل من 1 مليون جنيه مصري الشركات الجديدة: رأس المال أقل من 50000 جنيه مصري. القرض الساري: سعر الفائدة الساري على القرض هو سعر الكوريدور