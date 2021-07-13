/640379/البنك-الأهلي-المصري-يقدم-مشروعات-صغير-للقطاع-التجاري
يقدم الأن البنك الأهلي المصري مشروعات صغير للقطاع التجاري وهي المشروعات الصغيرة والمشروعات المتوسطة والمشروعات متناهية الصغر من البنك الأهلي المصري.
دوت الخليج
المشروعات الصغيرة من البنك الأهلي المصري
الشركات القائمة: الإيرادات تتراوح من 1 مليون جنيه مصري إلى أقل من 50 مليون جنيه مصري . الشركات الجديدة: رأس المال يتراوح من 50000 جنيه مصري إلى أقل من 3 مليون جنيه مصري القرض الساري: سعر الفائدة الساري على القرض هو سعر الكوريدور
المشروعات المتوسطة من البنك الأهلي المصري
الشركات القائمة: الإيرادات تتراوح من 50 مليون جنيه مصري إلى أقل من 200 مليون جنيه مصري الشركات الجديدة: رأس المال يتراوح من 3 مليون جنيه مصري إلى أقل من 5 مليون جنيه مصري القرض الساري: سعر الفائدة الساري على القرض هو سعر الكوريدور
المشروعات متناهية الصغر من البنك الأهلي المصري
الشركات القائمة: الإيرادات أقل من 1 مليون جنيه مصري الشركات الجديدة: رأس المال أقل من 50000 جنيه مصري. القرض الساري: سعر الفائدة الساري على القرض هو سعر الكوريدور
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