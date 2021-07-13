/640371/حسانين-توفيق-التخلص-الآمن-من-الاجهزة-الالكترونية-ضرورة-مع-التوجه-للتحول-الرقمى

أشاد النائب حسانين توفيق عضو لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، بمبادرة وزارة البيئة بإطلاق حملة قومية للتخلص الآمن من النفايات الالكترونية والكهربائية، والتى تهدف لجمع النفايات الالكترونية من الأفراد عبر استخدام تطبيق الكترونى على الهاتف المحمول، مقابل حوافز ممثلة فى قسائم تخفيض على مشتريات الأفراد من الأجهزة، وإعادة تدويرها من خلال مصانع إعادة التدوير بشكل آمن.

دوت الخليج يرصد تفاصيل ماذكره حسانين توفيق بشأن النفايات الالكترونية

التخلص من النفايات الالكترونية

وأكد النائب حسانين توفيق فى تصريحات له اليوم، على أنه مع تزايد استهلاك المواطنين للأجهزة الالكترونية بمختلف أنواعها، خاصة فى ظل تنامى الطلب على التحول الرقمى فى كل المعاملات التى زادت من أهمية اقتناء الأجهزة الالكترونية لكل فرد فى الأسرة|، أصبح هناك ضرورة قصوى لرفع الوعى لدى المواطنين بأهمية التخلص الآمن من هذه النفايات، التى يشكل وجودها فى المنزل أو التخلص منها بطرق غير صحيحة، مخاطر كبيرة على البيئة.

التحول الرقمي

وطالب النائب حسانين توفيق من المواطنين، المشاركة فى الحملة لتحقيق التخلص الآمن من النفايات الالكترونية، وتوعية الأطفال من ضغرهم بكيفية التخلص منها بطرق آمنة، حيث أن نفايات الأفراد تشكل الجانب الأكبر من النفايات الالكترونية فى مصر وفق إحصائيات وزارة البيئة، مشددا على أن زيادة وعى المواطنين بهذا الأمر ضروريا فى ظل التوجه بقوة نحو التحول الرقمى فى كل المجالات.