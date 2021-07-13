/640373/حكم-نهائي-يسدل-الستار-على-قضية-مي-العيدان-وأحمد-بدير

أعلنت الإعلامية الكويتيه مي العيدان، عن براءتها من قضية سب وقذف الفنان أحمد بدير المرفوعة ضدها أمام القضاء الكويتي من الأخير.

دوت الخليج يكشف قرار المحكمة في قضية إساءة الإعلامية مي العيدان للفنان أحمد بدير.

مي العيدان تعلن برائتها

ونشرت مي العيدان صورة لها برفقة الفنان أحمد بدير عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: "تم الحكم اليوم في براءتي من القضية التي رفعها علي الفنان المصري أحمد بدير بالكويت، وبراءتي من الإساءة له".

وأردفت قائلة: "شكرًا للقضاء الكويتي النزيه والمحامي ضاري الواوان وطاقم مكتبه ودفاعه عني بهذه القضية، ولايبقي سوى وجه الله تعالى".

كانت محكمة الجنح بدولة الكويت قد قضت بمثول مي العيدان أمامها في القضية رقم 167/2020 بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق وإحالة المذيعة للمحكمة بعدة اتهامات منها: المساس بكرامة الآخرين وإساءة استخدام وسائل الإتصال بعد قيام المتهمة بالتنمر والمساس بكرامة الفنان أحمد بدير بصفحتها على موقع «إنستجرام» وقيام معظم المواقع الالكترونية وصفحات السوشيال ميديا بنقل هذه الكلمات التي تمثل تنمرًا ومساسًا بكرامة الفنان.

أزمة مي العيدان و أحمد بدير

وكانت الإعلامية الكويتية مي العيدان، أثارت الجدل منذ فترة بعدما وصفت الفنان الكبير أحمد بدير بـ«الأقرع»، عندما نشرت صورة له هو وابنته وعلقت عليها قائلة: "صورة ابنة الفنان أحمد بدير.. والله طلعت بنته مزة، بنت الأقرع"، وأثارت تلك الكلمة غضب الفنان أحمد بدير، لترد عليها ابنته سارة عبر انستجرام: " طيب أنا صحيت من النوم النهاردة لقيت مصر كلها بعتالى عن بوست أستاذة مي العيدان".

وأضافت: "أنا أسمع عن حضرتك طبعًا وأعرف إنك شخص مشاكس يعشق التنمر وخصوصًا التنمر على الفنانين، بس حابة أوضحلك كام حاجة كده.. أولًا أنا أبويا نجم كبير من نجوم الوطن العربي ومحدش هيسمحلك تتكلمي عليه نص كلمة.. واعتقد إنك شوفتى ده كفاية فى هجوم الوطن العربى كله عليكى اللي أنا نفسي اتفاجئت بيه وبشكر كل الناس اللى ردت غيبتنا".