أحداث رياضية تنتظرك اليوم الثلاثاء:الأهلي يختتم تدريباته قبل السفر إلي المغرب لمواجهة كايزر تشيفز..في عيد ميلاده ال 36 ماذا قدم عبدالله السعيد..موعد مباراة جالاتا سراي

/640377/أحداث-رياضية-تنتظرك-اليوم-الثلاثاءالأهلي-يختتم-تدريباته-قبل-السفر-إلي-المغرب-لمواجهة-كايزر-تشيفزفي-عيد-ميلاده-ال-36-ماذا-قدم-عبدالله-السعيدموعد-مباراة-جالاتا-سراي
تشهد الساحة الرياضية اليوم العديد من الأخبار والأحداث الكروية بشكل خاص والرياضة بشكل عام وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج أحداث رياضية في إنتظارك.
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
الأهلي يختتم تدريباته اليوم الثلاثاء قبل السفر إلي المغرب لمواجهة كايزر تشيفز
تغادر بعثة الأهلي إلى المغرب عصر اليوم الثلاثاء، عبر طائرة خاصة، استعدادا لخوض نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بعد خوض المران الصباحي على ملعب مختار التتش ومن ثم التوجه إلى المطار لاستقلال الطائرة الخاصة
وفضل الجهاز الفني للأهلي السفر مبكرا إلى المغرب من أجل التعود على الأجواء وظروف الطقس في مدينة الدار البيضاء التي تستضيف النهائي على ملعب مركب محمد الخامس، ومن أجل بدء التحضير للمباراة النهائية واستكشاف المنافس من المغرب والتدرب على الجمل التي ينوي موسيماني تطبيقها في المباراة النهائية
في عيد ميلاده ال 36 ماذا قدم عبدالله السعيد
يحتفل عبد الله السعيد، نجم بيراميدز الحالى والأهلى السابق، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلاده الـ36، حيث ولد بمحافظة الإسماعيلية فى 13 يوليو 1985، بدأ عبد الله السعيد مسيرته الكروية فى النادى الإسماعيلى بقطاع الناشئين، وانضم للفريق الأول للدراويش ليسطع نجمه ويجذب أنظار قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك، إلا أن مسئولى القلعة الحمراء استطاعوا أن يحصلوا على خدمات اللاعب.
يلعب في نادي بيراميدز ، وهو اللاعب الذي كلف بمهمة خلافة نجم الكرة المصرية محمد أبو تريكه في مركز صناعة اللعب، وقد نجح في تطوير مستواه وتثبيت مكانه في وسط ملعب الأهلي حتي اختير كأفضل لاعب في موسم 2016–2017، وسجل العديد من الأهداف الحاسمة للأهلي منذ انضمامه في صيف 2011، ليساعد النادي الاهلي في الفوز ببطولة الدوري الممتاز مرتين ودوري أبطال إفريقيا مرتين. وكان من ضمن الأسماء التي شاركت في كأس العالم 2018 بروسيا
مباريات ودية
تقام مباراة جيسن أمام بوروسيا دورتموند والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة والنصف
تقام مباراة هيبرنيان أمام فريق آرسنال والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساء
تقام مباراة جالاتا سراى أمام فريق أولمبياكوس والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساء
موسيماني يحاضر لاعبو الأهلي بالفيديو استعداداً لمواجهة كايزر تشيفز
يختتم النادي الأهلي اليوم الثلاثاء تدريباته الأخير قبل السفر للمغرب لخوض نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد كايزر تشيفز، والتي من المقرر إقامتها السبت المقبل يوم 17 في تمام الساعة التاسعة مساءً
يخوض لاعبين النادي الأهلي التريبات الجماعية المقامة حالياً علي ملعب”التتش”، حيث من المقرر سفر البعثة إلي المغرب عصر اليوم الثلاثاء
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحداث رياضية تنتظرك اليوم الثلاثاء:الأهلي يختتم تدريباته قبل السفر إلي المغرب لمواجهة كايزر تشيفز..في عيد ميلاده ال 36 ماذا قدم عبدالله السعيد..موعد مباراة جالاتا سراي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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