أحداث رياضية تنتظرك اليوم الثلاثاء:الأهلي يختتم تدريباته قبل السفر إلي المغرب لمواجهة كايزر تشيفز..في عيد ميلاده ال 36 ماذا قدم عبدالله السعيد..موعد مباراة جالاتا سراي

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تشهد الساحة الرياضية اليوم العديد من الأخبار والأحداث الكروية بشكل خاص والرياضة بشكل عام وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج أحداث رياضية في إنتظارك.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

الأهلي يختتم تدريباته اليوم الثلاثاء قبل السفر إلي المغرب لمواجهة كايزر تشيفز

تغادر بعثة الأهلي إلى المغرب عصر اليوم الثلاثاء، عبر طائرة خاصة، استعدادا لخوض نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بعد خوض المران الصباحي على ملعب مختار التتش ومن ثم التوجه إلى المطار لاستقلال الطائرة الخاصة

وفضل الجهاز الفني للأهلي السفر مبكرا إلى المغرب من أجل التعود على الأجواء وظروف الطقس في مدينة الدار البيضاء التي تستضيف النهائي على ملعب مركب محمد الخامس، ومن أجل بدء التحضير للمباراة النهائية واستكشاف المنافس من المغرب والتدرب على الجمل التي ينوي موسيماني تطبيقها في المباراة النهائية

في عيد ميلاده ال 36 ماذا قدم عبدالله السعيد

يحتفل عبد الله السعيد، نجم بيراميدز الحالى والأهلى السابق، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلاده الـ36، حيث ولد بمحافظة الإسماعيلية فى 13 يوليو 1985، بدأ عبد الله السعيد مسيرته الكروية فى النادى الإسماعيلى بقطاع الناشئين، وانضم للفريق الأول للدراويش ليسطع نجمه ويجذب أنظار قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك، إلا أن مسئولى القلعة الحمراء استطاعوا أن يحصلوا على خدمات اللاعب.

يلعب في نادي بيراميدز ، وهو اللاعب الذي كلف بمهمة خلافة نجم الكرة المصرية محمد أبو تريكه في مركز صناعة اللعب، وقد نجح في تطوير مستواه وتثبيت مكانه في وسط ملعب الأهلي حتي اختير كأفضل لاعب في موسم 2016–2017، وسجل العديد من الأهداف الحاسمة للأهلي منذ انضمامه في صيف 2011، ليساعد النادي الاهلي في الفوز ببطولة الدوري الممتاز مرتين ودوري أبطال إفريقيا مرتين. وكان من ضمن الأسماء التي شاركت في كأس العالم 2018 بروسيا

مباريات ودية

تقام مباراة جيسن أمام بوروسيا دورتموند والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة والنصف

تقام مباراة هيبرنيان أمام فريق آرسنال والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساء

تقام مباراة جالاتا سراى أمام فريق أولمبياكوس والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساء

موسيماني يحاضر لاعبو الأهلي بالفيديو استعداداً لمواجهة كايزر تشيفز

يختتم النادي الأهلي اليوم الثلاثاء تدريباته الأخير قبل السفر للمغرب لخوض نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد كايزر تشيفز، والتي من المقرر إقامتها السبت المقبل يوم 17 في تمام الساعة التاسعة مساءً

يخوض لاعبين النادي الأهلي التريبات الجماعية المقامة حالياً علي ملعب”التتش”، حيث من المقرر سفر البعثة إلي المغرب عصر اليوم الثلاثاء