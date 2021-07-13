/640381/بعد-قليل---نظر-دعوى-اتهام-رامز-جلال-بسرقة-فكرة-برنامجه-الرمضاني

تشهد المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، دعوى الكاتبة هيام سليم التي تتهم فيها الفنان رامز جلال وشبكة "إم بي سي" بسرقة حق الملكية الفكرية لبرنامجه الرمضاني منها.

دوت الخليج يرصد السطور دعوى الكاتبة هيام سليم التى تتهم فيها الفنان رامز جلال

وقال المحاميان هاني سامح وصلاح بخيت دفاع المدعية، إن التأجيل لإدخال كاتب البرنامج الحالي عبدالله غلوش وشركة الإنتاج ماس كوم في الدعوى.

وذكرت المدعية في دعواها أنها قدمت فكرة برنامج للفنان رامز جلال، وسجلتها في الشهر العقاري ثم تجاهلها مدير أعمال رامز لاحقًا، وفوجئت بتصوير البرنامج باسم كاتب آخر وهو عبدالله غلوش.

رامز جلال

وتعد تلك الدعوى الثانية ضد رامز جلال، إذ سبق وقضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، برفض دعوى الكاتبة هيام سليم على حُكم براءة الفنان رامز جلال، ومالك قناة mbc من الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية لموكلته بشأن فكرة برنامج رامز الرمضاني.

وفي سياق أخر قررت نيابة مصر القديمة الجزئية، بحبس متسول لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل عجوز بعصا خشبية وإلقاء جثته في حديقة قصر العيني، وطلبت النيابة العامة تحريات رجال المباحث حول الواقعة، وتفريغ جميع الكاميرات الموجودة بمكان الواقعة.

- نتائج تحقيقات النيابة

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن تلقى رئيس مباحث قسم شرطة مصر القديمة، بلاغًا يفيد العثور على جثمان عجوز متوفي في حديقة قصر العيني بالقاهرة، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة زينهم.

كاميرات المراقبة

وأمرت النيابةالعامة تشريحها وإعداد تقرير بشأن سبب الواقعة، والتصريح بالدفن، وتحديد هوية الجثة لتسلميها لذويها.

وأتضح من تفريغ كاميرات المراقبة، أن متسولا هو من ارتكب الواقعة وفر هاربًا، فتم القبض عليه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة العامة التي تباشر التحقيقات مع المتهم.