/640382/للمرة-الثانية-إصابة-مريم-نعوم-بفيروس-كورونا

دوت الخليج يكشف إصابة مريم نعوم بفيروس كورونا

وكتبت مريم نعوم، معلنة إصابتها بفيروس كورونا للمرة الثانية، قائلة:"أحب أقول لنفسي.. اللي ماشافتش حد غيرها منذ احتمالية العدوى.. إن القوقعة طلعت مفيدة جداً ومفيش ولا مخلوق ممكن احذره إني جايز أكون عديته.. وأني فعلا مش هطلع من القوقعة زي صورة البروفايل.. ومحدش هيقولي أسيب قوقعتي الجميلة وأخرج منها.. وبقى عندي عذر قهري أتقوقع أكتر وأكتر غالباً أنا الوحيدة اللي بفرح إني هتحبس معايا ومع كتبي للمرة الثانية".

مريم نعوم تتألق بمسلسل ليه لأ2

وكانت قد شاركت مريم نعوم في مسلسل «ليه لأ2»، الذي لاقي نجاحا جماهيريا عارما، واستطاع توصيل رسالته في وقت قصير وتحويلها من فكرة درامية إلى فكرة تنفذ في الواقع الأن، وهو من طولة منة شلبى أحمد حاتم، مراد مكرم، مها أبو عوف، سارة عبد الرحمن، سليم مصطفى، منى أحمد زاهر، دنيا ماهر، فراس سعيد، يارا جبران، تامر نبيل، ريم حجاب وآخرين، وإخراج مريم أبو عوف.

قصة مسلسل ليه لأ 2

يرصد حكاية ندى، التي ترغب في تكفل طفل لكنها تواجه صعوبات كثيرة في هذا الأمر، مسلطاً الضوء على علاقتها بالطفل، حيث أن العمل يتطرق إلى موضوع التمرد على المسلّمات، وهو مناسبة لنسأل لماذا علينا الالتزام بما اعتدنا عليه، وألاّ نتمرد على ما يفرض علينا بحكم المجتمع والتقاليد، ويكشف العمل عن طرق أخرى لتحقيق حلم الأمومة.

فكرة مسلسل ليه لأ تتحول للتنفيذ في الواقع

استطاعت قصة مسلسل ليه لأ 2 في الوصول لهدفها الأساسي وهو تشجيع المشاهد على كفالة الأطفال التي تملأ دور الرعاية كما يمكن للمرأة التي تخطت حاجز الزواج تبني طفل دون الخوف من نظرة المجتمع الذي يقصر التبني على المتزوجين الذيين يعانوا من مشكلة ما في الخلفة.

فكشفت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، أن طلبات كفالة الأطفال تخطت 2500 طلب منذ يونيو 2020، هو أكبر عدد طلبات كفالة تم تقديمه في عام واحد في تاريخ الوزارة، وأرجعت الوزارة الزيادة غير المسبوقة إلى تفاعل الناس مع مسلسل "ليه لأ" الذي يناقش كفالة الأطفال في مصر.

ويصل إجمالي عدد الأطفال المكفولين في المنازل في مصر إلى نحو 11 ألفاً و900 طفل، وتنظر وزارة التضامن في طلبات جديدة تتخطى الـ 2500 طلب.