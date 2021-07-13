تامر حسني يطرح أغنية «بحبك» من فيلم «مش أنا»

طرح الفنان تامر حسني عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب أغنية جديدة ضمن أحداث فيلم «مش أنا»، تحمل اسم «بحبك»، وهي من كلمات محمد محسن، وألحان محمد سراج، وتوزيع توما.

دوت الخليج يرصد تفاصيل أغنية «بحبك» الجديدة للفنان تامر حسني.

أغنية «مش تمثال» لتامر حسني

وأطلقت القناة في ذات التوقيت أغنية أخرى بعنوان «مش تمثال»، كلمات محمد الآياتي، وألحان محمد حمزة، وتوزيع علي فتح الله.

ويحيى النجم تامر حسنى، حفلًا غنائيًّا بمدينة العلمين، وذلك ضمن فعاليات مهرجان العلمين الموسيقي، يوم 21 يوليو الجارى ثانى أيام عيد الأضحى، ويقدم تامر لجمهوره عددًا كبيرًا من أغانيه القديمة والحديثة.

فيلم «مش أنا»

ويُعرض للنجم تامر حسنى حاليًا فيلم «مش أنا» فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وشيرين، وحجاج عبد العظيم، بجانب عدد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، محمد عبد الرحمن، وعصام السقا.

قصة فيلم مش أنا

وتدور قصة فيلم «مش أنا» حول حالة نفسية ما تصيب "حسن" تامر حسنى وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته، والفيلم من بطولة ماجد الكدوانى وحلا شيحة وسوسن بدر ومن إخراج سارة وفيق، ويظهر من خلاله تامر بشكل مختلف عن أفلامه السابقة، ويراهن عليه بقوة خلال مشواره الفني

فيلم «مش أنا» يسجل أعلى افتتاحية لفيلم عربي بالسعودية

وشهد فيلم «مش أنا» للفنان تامر حسني حالة من الازدهار داخل السينمات المصرية والعربية، إذ أنه لازال يحافظ على تصدره بتحقيق أعلى الإيرادات منذ بداية عرضه، وتجاوزت إيرادات الفيلم منذ عرضه في 23 يونيو، حاجز ال9 ملايين جنيهًا داخل دور العرض المصرية، ليخرج الفيلم خارج حدود مصر ويحقق نجاحًا ملحوظًا في السينمات السعودية حيث سجل أعلى افتتاحية لفيلم عربي بأكثر من 60 ألف تذاكر.