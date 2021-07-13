/640384/اليوم-انطلاق-منافسات-تتابع-الرجال-في-بطولة-العالم-للخماسي-الحديث

تستكمل اليوم الثلاثاء، فعاليات بطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين والناشئات، وتقام البطولة على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، وبدأت البطولة أمس الإثنين، على أن تستمر حتى يوم 18 يوليو الجاري، ويعرض دوت الخليج التفاصيل:

انطلاق منافسات تتابع الرجال ببطولة العالم للخماسي الحديث

تنطلق فعاليات تتابع الرجال ببطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين والناشئات، اليوم الثلاثاء، ويمثل منتخب مصر في منافسات البطولة اليوم، فريقين، وهما:

الفريق الأول(أ): يوسف قرني و عمر وائل. الفريق الثاني(ب): إياد الكاشف ومحمد الجندي.

ألمانيا تتربع على منافسات تتابع السيدات

يذكر أن منافسات تتابع السيدات انتهت أمس الإثنين، واستطاع الثنائي الألماني، انيكا شنايدر ودوندا فيرنانديز، الحصول على المركز الأول برصيد 1321، بينما احتل الثنائي الإيطالي، أليس ريناودو وبياتريس ميركيري، المركز الثاني برصيد 1305 نقطة، وجاء في المركز الثالث الثنائي الروسي كيسينيا سانيفا وماريا سامولوفا برصيد 1296 نقطة.

وعلى الجانب الاخر احتل ثنائي منتخب مصرهايا فكري ومايا محمد المركز التاسع برصيد 1151 نقطة، بينما احتل الثنائي سلمى أيمن وأميرة قنديل المركز 12 برصيد 537 نقطة.

مواعيد حميع مباريات بطولة الخماسي الحديث

تتم منافسات البطولة بين 165 لاعب ولاعبة من ضمن الـ 27 دولة المشاركين في البطولة، حيث يشارك في فعاليات البطولة 92 لاعب و 73 لاعبة.

بدأت منافسات البطولة يوم الإثنين بتتابع السيدات، ثم تنطلق اليوم بتتابع الرجال، وبعد اننتهاء تصفيات السيدات والرجال، تبدأ منافسات نصف نهائي البطولة، حيث تبدأ فعاليات نصف نهائي بطولة السيدات يوم 14 يوليو، ثم تليها فعاليات نصف نهائي بطولة الرجال يوم 15 يوليو، وبعد حسم المتأهلين إلى نهائي البطولتين السيدات والرجال، تبدأ منافسات نهائي البطولة للسيدات يوم 16 يوليو، ثم تليها مباشرة منافسات نهائي بطولة الرجال يوم 17 يوليو، ثم يشهد يوم 18 يوليو(اليوم الأخير)، ختام فعاليات البطولة، حيث يشهد ذلك اليوم تتابع المختلط.

الدول المشاركة في بطولة الخماسي الحديث

تشارك مصر وهي الدولة المستضيفة للبطولة، بجانب كل من المنتخبات التالية: ألمانيا وبيلاروسيا والبرازيل وكندا والتشيك والإكوادور وفرنسا وجورجيا وجواتيملا والمجر وإيطاليا وكازاخستان وكوريا الجنوبية ولاتفيا وليتوانيا والمكسيك وبيرو وبولندا وروسيا وجنوب إفريقيا وإسبانيا والسويد وسويسرا وتركيا وأوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية.