/640385/نقل-النواب-تناقش-طلب-إحاطة-حازم-إمام-بشأن-تكرار-الحوادث-على-وصلة-دهشور-بمدينة-6-أكتوبر

تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب، اليوم عقد اجتماعاتها لمناقشة عدد من مشروعات القوانين وطلبات الاحاطة والاقتراحات المقدمة من النواب، تناقش لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد لمناقشة موضوعات طلبات الاحاطة المقدمة من:

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع لجنة النقل بالبرلمان اليوم

النائبين: أحمد سعد نويصر، وأسماء سعد الجمال، بشأن حاجة مدينة الصف إلى إنشاء مخرج على الطريق الدائري الاقليمي مصر أسيوط الشرقي لخدمة أهالي مدينة الصف وتوابعها بمحافظة الجيزة.

النائبةمنى عبدالله، بشأن وجود العديد من المشكلات بطريق الكريمات، مما يتسبب في وقوع الكثير من الحوادث على هذا الطريق.

النائب حازم إمام، بشأن تكرار الحوادث على وصلة دهشور بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة في ظل عدم وجود مطبات صناعية، وعدم مطابقة الدورانات للخلف للمواصفات الفنية.

النائب أحمد العرجاوى، بشأن سوء حالة الطريق الزراعي من قويسنا بمحافظة المنوفية وحتى محافظة البحيرة وخاصة على الطريق الاقليمي.

ثانيا: استكمال مناقشة موضوعي طلبي الاحاطة المقدمين من:

النائب/ رزق ارغب ضيف هللا، بشأن تدهور حالة طريق أم زغيو بحي العجمي بمحافظة الاسكندرية ،وارتباط أعمال رصف الطريق بتنفيذ مشروع للصرف الصحي بهذه المنطقة.

•النائب محمد جبريل، بشأن الحاجة إلى تعديل موقع إشارة مرور قرية أبيس العاشر بالاسكندرية لكى تكون عند مدخل القرية نظرا لان موقعها الحالي غير ذي جدوى مما يتسبب في وقوع العديد من الحوادث.

لجنة الادارة المحلية

وتناقش لجنة الادارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني ، طلب الاحاطة المقدم من النائب حمودة محمد حمودة، بشأن تغطية مصـرف بلبـيس لمـا يمثلـه مـن ضـرر علـى البيئـة والصـحة. - محافظـة الشـرقية، بمسـافة تقـدر بحـوالي 1300 متـر، نظـرا العامة للمواطنين.

ُ - مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد على عبدالحميد و60 نائبا آخـرين ،أكثـر مـن عشر عدد أعضاء المجلـس، بشـأن تعـديل بعـض أحكـام القـانون رقـم 57 لسـنة 1978 فـي شـأن الـتخلص مـن البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر.